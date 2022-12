Audi já tem 'dor de cabeça' pensando em entrada na F1 em 2026

Carregar reprodutor de áudio

Na temporada 2026 da Fórmula 1, quando a elite global do esporte a motor terá um novo regulamento de motores, a Audi fará sua entrada na categoria através da aquisição da suíça Sauber, atualmente chamada de Alfa Romeo -- o acordo com a marca italiana se encerra no fim de 2023.

Segundo o responsável pelo projeto de F1 da montadora alemã, Adam Baker, a fabricante inclusive já começou o desenvolvimento de sua futura unidade de potência, tendo dado início aos planos de expansão da fábrica em Neuburg. Além disso, novos engenheiros estão sendo recrutados para a F1.

Neste sentido, o GPBlog destaca os altos investimentos feitos pela empresa germânica de Ingolstadt, cuja preocupação agora recai sobre as regras financeiras da categoria máxima do automobilismo mundial.

Tendo isso em vista, a mais recente vaga de emprego para o projeto de F1 anunciada no site da Audi é a de consultor financeiro, o que chamou atenção em meio a anúncios de empregos de engenharia. O objetivo, diz o GPBlog, é evitar problemas com o teto orçamentário, como ocorreu com a Red Bull.

O consultor financeiro a ser contratado pela Audi será um observador independente que apoiará os vários departamentos do projeto de F1. Quando necessário, como um único ponto de contato para questões relacionadas aos regulamentos financeiros da Federação Internacional de Automobilismo.

ÚLTIMO GP de Clark; Hill e P. Rodríguez, datas BIZARRAS e +: corridas da F1 em fins de ano

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate os piores do ano na F1 2022

Your browser does not support the audio element.