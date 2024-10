Nico Hulkenberg é o único piloto confirmado para a Sauber/Audi em 2025 e o time tem a única vaga oficialmente aberta para a próxima temporada da Fórmula 1.

Neste cenário, é o brasileiro Gabriel Bortoleto que volta a se destacar após as falas recentes de Valtteri Bottas e negociações com a Mercedes. Porém, os altos escalões seguem em completo silêncio, deixando o público no escuro.

Importante ressaltar que a McLaren detém o contrato com o piloto brasileiro e o mantém na academia de desenvolvimento. No entanto, Andrea Stella já admitiu que não terá problemas em 'emprestar' o piloto por algum tempo.

Já está quase certo de que Gabriel não disputará uma segunda temporada na Fórmula 2, isso porque ele é o líder atual da tabela e favorito a vencer em seu ano de estreia.

Além disso, o brasileiro não terá muito espaço na McLaren até, pelo menos 2026, isso porque é quando o contrato de Oscar Piastri chega ao fim com o time do Woking. Porém, o australiano não parece inclinado a terminar a parceira.

Lando Norris, por sua vez, tem contrato assinado até o fim de 2028 e também não demonstra querer deixar o time papaia no futuro.

Oscar Piastri, Equipe McLaren F1 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Um ano como terceiro piloto pode ser considerado, como aconteceu recentemente com Piastri, desde que haja a certeza de se tornar titular após doze meses. Para Bortoleto, essa perspectiva não existe no momento, de modo que fica difícil para a McLaren oferecer algo atraente para seu piloto júnior.

Há também um risco contratual, exatamente aquele que custou à Alpine a "etiqueta" de Piastri há dois anos. Obviamente, os detalhes do acordo entre a McLaren e Bortoleto não são conhecidos, mas muitos dos programas de juniores impõem a um piloto a possibilidade de uma pausa de um ano.

No entanto, se a promoção para a função de titular não ocorrer na segunda temporada, o piloto pode ser liberado, e esse é um cenário que a McLaren deve levar em conta. É aí que entra a chance da Audi.

A fabricante alemã, que batizará oficialmente a Sauber com seu nome em 2026, não começará o próximo campeonato mundial com grandes ambições, mas 2025 ainda pode ser uma oportunidade de avaliar e treinar um jovem piloto longe dos holofotes.

Valtteri Bottas com Mattia Binotto, chefe da equipe baseada em Hinwil: o finlandês tem poucas chances de permanecer na F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A candidatura de Bortoleto, em muitos aspectos, é perfeita e o próprio Mattia Binotto não escondeu que Gabriel estava em sua lista de candidatos, mas a Audi não quer colocar no carro um piloto que esteja vinculado a outra equipe.

A McLaren, no entanto, não tem muito a oferecer a Bortoleto no momento e, a partir daí, um acordo com a Audi poderia tomar forma, talvez reservando alguma pequena cláusula em favor da equipe britânica, caso surjam circunstâncias extraordinárias.

Não se espera nenhuma comunicação sobre o assunto no curto prazo. Provavelmente, será durante o intervalo entre o GP do Brasil e o de Las Vegas que a decisão final será tomada.

A conclusão também é esperada por Bottas, que está ansioso para saber seu futuro antes de correr o risco de ter as portas fechadas para um plano B fora da F1.

Bottas confirma conversa FORA DA SAUBER e BORTOLETO GANHA FORÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!