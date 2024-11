Mattia Binotto escolheu dar uma chance à juventude ao contratar Gabriel Bortoleto para defender a Sauber/Audi em 2025 na Fórmula 1. Convencido do talento do brasileiro, o novo chefe da equipe precisou se despedir de Valtteri Bottas, que, atualmente, defende as cores verdes.

Binotto levou muitas semanas para tomar a decisão final, com Bottas expressando publicamente a vontade de continuar em seu assento por pelo menos mais duas temporadas, enquanto a Audi preferia a ideia de apenas um ano.

Esse desacordo teria sido o grande impasse para o finlandês conseguir firmar contrato com a futura equipe alemã.

"Eu me dou muito bem com Valtteri", explica Binotto, atual diretor de operações da Sauber. "Desde que comecei a trabalhar aqui, em agosto, o relacionamento tem sido excelente, estamos o construindo e confiamos um no outro. Eu realmente acho que estabelecemos uma boa comunicação entre nós".

"Tivemos várias discussões sobre o projeto, quanto tempo ele vai durar, as dificuldades que poderemos encontrar nas próximas temporadas. Sabemos que a próxima temporada será difícil para nós, para a equipe, para a transformação da Audi F1. Sim, é um longo tempo... É uma longa aventura".

"E acho que é principalmente devido a esse período de tempo que, depois de muito pensarmos juntos, cheguei à conclusão de que talvez precisemos de um piloto jovem".

Binotto revelou que a Audi já tinha a intenção de recrutar Bortoleto para 2026, mas que só muito recentemente foi tomada a decisão de colocá-lo em seu primeiro lugar na F1 a partir do próximo ano. Mick Schumacher foi um dos muitos candidatos, mas Bottas tinha uma posição preferencial... O que não o beneficiou no final.

"Com ele, tudo foi feito em um verdadeiro espírito de compreensão mútua da situação, dos fatos e do que era necessário", insiste o chefe do time.

"E, mais do que isso, gostaria de enfatizar que ele era um candidato muito sério. Sei que ele é muito rápido, e sei que ele provou que é. E até hoje, ele é muito sério. E mesmo hoje, ele está em boa forma".

"Ele conhece a equipe e certamente é muito respeitado no paddock. No geral, não tem sido fácil, mas às vezes é preciso chegar a uma conclusão e tomar uma decisão. Foi isso que fizemos".

Entrevista de Roberto Chinchero

