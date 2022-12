F1: Hamilton posta fotos em Buenos Aires e elogia a Argentina

Carregar reprodutor de áudio

Em meio às férias da intertemporada da Fórmula 1, às vésperas da virada de ano para 2023, o piloto britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, postou fotos em Buenos Aires e elogiou a Argentina.

Os hermanos descobriram nesta sexta-feira que o heptacampeão mundial está visitando o país, curtindo-o pela primeira vez. O próprio Hamilton se encarregou de revelar sua localização com diferentes stories em seu Instagram, publicando diferentes partes da charmosa capital.

O inglês se mostrou correndo pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (foto destaque desta matéria) e também pela área dos Bosques de Palermo. Publicou ainda foto da Floralis Generica, uma escultura na Plaza de las Naciones Unidas, no bairro da Recoleta.

“Primeira vez na Argentina, um lugar lindo”, escreveu Hamilton em uma de suas postagens no Instagram. A presença de Hamilton na Argentina despertou grande surpresa e interesse por parte dos fãs da F1 no país. Resta saber se algum deles terá a sorte de se deparar com o piloto.

A visita do heptacampeão mundial da F1 à nação sul-americana ocorre após o britânico ecoar a vitória da Argentina na final da Copa do Mundo contra a França, em 18 de dezembro. Na ocasião, Lewis republicou uma postagem de Lionel Messi comemorando com a taça.

Outro piloto de F1 que esteve no país neste ano foi Valtteri Bottas, ex-companheiro de Hamilton na Mercedes e hoje na Alfa Romeo. O finlandês aproveitou para fazer um tour por Mendoza, Buenos Aires, e Cataratas do Iguaçu em novembro passado entre os GPs de México e São Paulo. Confira:

