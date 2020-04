Lewis Hamilton e Fernando Alonso dividiram as atenções, tanto da McLaren como de todos da Fórmula 1, especialmente no ano de 2007, quando o espanhol vinha de dois títulos seguidos com a Renault e tinha como companheiro de equipe um novato já bastante badalado.

A briga entre os dois rendeu várias manchetes nas capas de jornais e um título, mas para Kimi Raikkonen, o último do campeonato de pilotos da Ferrari.

Quem pôde observar tudo aquilo de camarote e os anos seguintes foi Rubens Barrichello, que também se tornou amigo do espanhol.

Durante Live no Instagram do Motorsport.com, foi perguntado a Rubinho quem ele achava que era mais piloto, a resposta veio “direto e reto”.

“Acredito que as qualidades do Hamilton fazem dele melhor do que o Alonso. Todas as qualidades, até porque, quando eles lutaram juntos, ainda estava muito no começo de carreira. Hoje o Hamilton é melhor do que o Alonso já foi.”

Mas Barrichello também não despreza as qualidade do espanhol: “Acho que o Alonso tem qualidades de acerto de carro, de modos de guiar, de formas diferentes, que fariam dele (ser o melhor). Quando ele entrou na Ferrari houve muitos julgamentos, daí ele perde e começam a falar e as situações ficam muito estranhas.”

