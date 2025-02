Destaque da temporada 2024 da Stock Car Pro Series, disputando o título da categoria mais importante do Brasil, o jovem Eduardo Barrichello mudou seu foco para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) em 2025 e correrá pela Aston Martin na classe GT3, dividindo pista com ícones do automobilismo. Entre eles, o alemão ex-Fórmula 1 Mick Schumacher, piloto da Alpine na classe de hipercarros.

Embora estejam em classes diferentes do WEC, a categoria brincou com o 'duelo' Barrichello vs Schumacher 2.0 e juntou 'Dudu', 23, e Mick, 25, na sessão de fotos promocionais da temporada. Bem-humorados, eles 'ensaiaram' uma encarada e também sorriram para os fotógrafos, conforme você vê:

Os dois pilotos foram destaque nas entrevistas do Motorsport.com em 2024, quando a Motorsport.tv Brasil publicou conversas com Mick e Dudu no YouTube, nos estúdios em pleno Autódromo de Interlagos. Nas 6 Horas de São Paulo do WEC, Mick falou sobre voltar à F1, Brasil e muito mais. Assista:

Watch: SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil | WEC

Eduardo falou à reportagem várias vezes ao longo do último ano e, além de participar do Podcast Motorsport.com nos estúdios da Motorsport Network Brasil em São Paulo, Barrichello respondeu sobre bastidores da chegada do amigo Gabriel Bortoleto à F1, contou 'causos' com o pai Rubens e muito mais!

Watch: Dudu Barrichello analisa POLÊMICAS de 2024 e ABRE O JOGO sobre BORTOLETO e TROLLADA

