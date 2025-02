Primeiro piloto brasileiro titular da Fórmula 1 desde Felipe Massa em 2017, Gabriel Bortoleto terá o espanhol Jose Manuel López como engenheiro de corrida na sua temporada de estreia pela Sauber, apurou o Motorsport.com.

López foi contratado pela Sauber junto à McLaren, onde já havia trabalhado com Bortoleto, que era júnior da equipe em 2024 simultaneamente à sua campanha vencedora na Fórmula 2 -- o brasileiro foi campeão da F2 e da F3 (em 2023) na sua primeira temporada em ambas as categorias, cacifando-se à F1.

Na McLaren, López foi engenheiro de performance do inglês Lando Norris, junto ao qual também atuou esporadicamente como engenheiro de corrida, substituindo pontualmente o 'titular' Will Joseph no rádio do piloto britânico.

De todo modo, em 2024 López foi alocado no programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren, acompanhando bastante a temporada de Bortoleto na F2, estabelecendo uma boa relação com o brasileiro, o que foi considerado para a Sauber contratar o espanhol.

López tem quase 10 anos de experiência na F1, estreando na categoria trabalhando pela Haas em 2016. Ele atuou como engenheiro de performance do mexicano Esteban Gutiérrez e do dinamarquês Kevin Magnussen, além de ter atuado junto ao reserva Pietro Fittipaldi, do Brasil. Jose foi à McLaren em 2020.

Agora, o espanhol vai para seu terceiro time na categoria -- antes dos trabalhos na elite global do esporte a motor, López trabalhou na equipe júnior Carlin, na qual atuou com pilotos como Carlos Sainz, da Espanha.

O engenheiro de corrida do companheiro de Bortoleto, o alemão Nico Hulkenberg, será Steven Petrik, que foi contratado junto à Ferrari ano passado e atuou como 'voz no rádio' do finlandês Valtteri Bottas do GP de Miami em diante.

Bottas acabou perdendo a vaga para Gabriel, conforme noticiado pelo Motorsport.com em primeira mão, enquanto o chinês Zhou Guanyu foi preterido para a contratação de Hulkenberg junto à Haas. A pré-temporada 2025 da F1 acontece em 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein.

