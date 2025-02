O lançamento coletivo dos carros da Fórmula 1 para 2025, realizado na última semana na O2 Arena, em Londres, contou com vaias do público não só para a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e o chefe da Red Bull, Christian Horner, mas também para o piloto taurino Max Verstappen, da Holanda.

Pai do tetracampeão mundial e ex-competidor da F1, Jos Verstappen criticou fortemente o público que vaiou e disse que Max pode se ausentar de novos eventos da categoria máxima do automobilismo na Inglaterra.

“Achei razoável, mas foi vergonhoso o que aconteceu com a Red Bull. Christian Horner e Max foram vaiados. Você faz isso pela F1, está lá para promover o esporte e é vaiado pelo público. Eu não acho isso aceitável”, disse o pai de Verstappen ao site holandês RaceXpress.

“Entendo as vaias porque Max é o único que irrita os ingleses. Ele diz exatamente como as coisas são. Mas eu não acho isso aceitável, foi realmente uma decepção o que aconteceu lá”, emendou Jos sobre os fatos ocorridos no evento F1 75.

“Max não tem estômago para isso, para ser vaiado assim na frente de 25 mil pessoas. Se isso for na Inglaterra no ano que vem, eles definitivamente não o verão”, ponderou o patriarca, após lembrar da postura combativo do filho com relação aos rivais britânicos, como Lewis Hamilton e George Russell.

“Você está lá para promover o esporte e exibir as novas pinturas dos carros, mas eles vaiam. A questão é: o que você está fazendo ali? Acho que eles precisam dar uma olhada nisso, porque isso não faz parte deste esporte”, completou Jos. A F1 2025 tem sua primeira etapa no GP da Austrália, em 16 de março. Antes, a pré-temporada da elite global do esporte a motor, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 via site, redes sociais e Motorsport.tv Brasil no YouTube.

