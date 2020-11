Apesar de marcar época como companheiro de Ayrton Senna na McLaren, Gerhard Berger também tem grande ligação com a Ferrari, equipe que passou por seis temporadas, entre 1987 e 1989 e de 1993 a 1995.

Em entrevista ao podcast MotorsportMagazine, o austríaco falou sobre a relação patriótica da equipe na sua época, que é impossível nos dias de hoje, segundo ele.

“Quando estive lá, o grande desejo da Ferrari como equipe italiana é sempre tentar vencer campeonatos como equipe italiana, todos italianos e com desempenho totalmente italiano.”

“Eu digo hoje, não é possível. F1 é muito complicada, tão alto nível, você precisa dos melhores caras do mundo, onde quer que você o encontre, pegue e coloque, não importa a nacionalidade. No final do dia, o campeonato vai voltar para a Itália de qualquer maneira.”

Para fortalecer seu argumento, Berger citou a última grande era dourada da escuderia.

“Quando você olha para trás, para Schumacher, o melhor era Ross Brawn em seu segmento”, disse Berger. “Ele é inglês. O melhor foi Jean Todt na política e como chefe de equipe. Ele é francês. O melhor na aerodinâmica é Rory Byrne, sul-africano. O melhor piloto da época era Michael Schumacher. Ele é alemão.”

“Então, Jean juntou tudo isso e Michael estava roubando as pessoas à direita e à esquerda e eles formaram uma equipe internacional fantástica e conseguiram o sucesso e é assim que funciona.”

E declarou seu amor: “Eu amo a Ferrari, meu coração é a Ferrari”, disse ele. “Mesmo que, no momento, as coisas não estejam dando certo, eu sou um apoiador. Todos nós devemos ficar juntos.”

“Esperamos que eles tomem as decisões certas para as pessoas certas e a Ferrari seja uma candidata ao campeonato mundial.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Ferrari vive o caos e Reginaldo Leme relembra momentos de crise da escuderia italiana na Fórmula 1

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?