Bernie Ecclestone: "A F1 deveria agradecer a Max Verstappen"

Antigo chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone afirmou que a categoria máxima do automobilismo mundial deveria agradecer a Max Verstappen, da Red Bull, e disse que o holandês "é um piloto puro".

“A Fórmula 1 deveria agradecer a Max Verstappen. Max é um piloto puro. Ele faz o que tem que fazer, ele apenas corre. Os fãs queriam ver alguém assim há muito tempo", disse o britânico ao jornal holandês De Telegraaf.

“A Holanda está muito orgulhosa dele e todos o apoiam. Essa é a única razão pela qual estamos de volta a Zandvoort. Não visitei as duas últimas corridas, mas espero que tudo tenha melhorado um pouco. Caso contrário, não seria bom", seguiu Bernie em tom de crítica ao estado anterior da pista.

"Depende do carro dele, mas, se a Red Bull agir em conjunto, não vejo por que ele não pode continuar vencendo. Se Max vai quebrar o recorde de sete títulos na Fórmula 1? Quem sabe. Esperemos”, completou o inglês de 91 anos.

A declaração de Ecclestone contrasta com o que ele disse sobre o compatriota Lewis Hamilton, rival de Verstappen, no início de 2021, ano em que os dois disputaram o título mundial até a última volta da temporada, em Abu Dhabi.

“Ele provavelmente deu uma olhada na linha de roupas e na música, mas percebeu que não é tão fácil ganhar dinheiro lá quanto na F1", disse Bernie sobre o piloto da Mercedes, que, assim como o alemão Michael Schumacher, é heptacampeão da elite global do esporte a motor.

