Enquanto Lewis Hamilton vai se encaminhando para conquistar o heptacampeonato na Fórmula 1, seu companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, já admitiu que apenas um milagre o faria superar o britânico. Mas o finlandês segue afirmando que está feliz com seu desempenho, dizendo que é capaz de superar o rival nas classificações e corridas.

No ano passado, o finlandês chegou a ensaiar uma disputa com Hamilton pelo título, saindo da quarta etapa da temporada, em Baku, na liderança, após duas vitórias para cada. Mas o britânico dominou o campeonato a partir deste ponto, vencendo as quatro corridas seguintes e disparando na ponta para ganhar o hexacampeonato.

Já em 2020 o fôlego de Bottas durou menos que o esperado. Após vencer o primeiro GP no Red Bull Ring, o finlandês viu Hamilton vencer cinco dos seis GPs seguintes, tornando a façanha do finlandês ainda mais difícil.

Em entrevista à Sky Sports F1, Bottas diz que precisa acreditar que pode superar Hamilton e afirmou que em bons dias, tem capacidade disso.

"É claro que tenho que acreditar nisso", disse. "Acredito que, quando estou no meu melhor, sei que posso ser melhor do que ele. Mas, obviamente, há dias em que ele está melhor, sem dúvidas, e no geral, nos últimos anos como seu companheiro de equipe, ele tem estado melhor".

Segundo o piloto, ele não fica muito atrás de Hamilton, mas os detalhes têm feito a diferença para o sucesso de seu companheiro.

"Não faço política, adoro pilotar, adoro correr. Gosto de corridas mais próximas, mais difíceis, e é isso que faço, é assim que sempre pilotei e seguirei sendo assim. Estou muito satisfeito com meu desempenho, especialmente em comparação com os anos anteriores".

"Em especial, meu ritmo de corrida tem sido muito bom, então acredito que o desempenho está lá. Tenho que analisar pequenos detalhes, acertar para fazer as coisas do meu jeito também. Mas o desempenho geral tem sido positivo".

Bottas assinou com a Mercedes para a temporada de 2017, substituindo Nico Rosberg, que surpreendeu o paddock ao anunciar sua aposentadoria logo após conquistar o título de 2016, superando o próprio Hamilton. Desde então, o britânico conquistou três Mundiais e venceu 38 corridas, contra nove do finlandês.

