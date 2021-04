Apesar de terem apenas um rápido encontro na pista, Ímola entregou um bom segundo round no que promete ser uma intensa disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pelo título da Fórmula 1 em 2021. E para o diretor esportivo Ross Brawn, a F1 pode estar a caminho de um ano dourado com essa batalha.

Em sua tradicional coluna pós-GP, publicada no site oficial da F1, Brawn falou sobre a disputa entre Hamilton e Verstappen na largada em Ímola. que levou o piloto da Mercedes a ter problemas com sua asa dianteira na primeira metade da corrida.

"A luta na primeira curva, na largada, entre ele [Verstappen] e Hamilton, foi significativa e deu o tom à corrida. Acho que a curva era de Max. Ele tinha a trajetória e o lugar na pista. Em retrospecto, acho que Lewis deseja que pudesse ter tirado o pé, especialmente naquelas condições".

"Para Hamilton, foi um daqueles dias que podem contar muito em uma luta apertada pelo campeonato. Ele cometeu um raro erro, mas soube se recuperar bem e segue liderando o campeonato".

Brawn ainda defendeu que o que foi visto em Ímola é uma prévia do que os fãs podem esperar em 2021, apontando que este deve ser um "ano dourado" marcado por uma "batalha de titãs".

"Essa será uma luta dura pelo campeonato, o que é fantástico para a Fórmula 1. Com Hamilton e Verstappen, você tem dois pilotos em estágios bem diferentes de suas carreiras, batalhando com carros que estão bem equiparados".

"Isso tem todas as características de uma batalha de titãs, ajudado pelo fato de que as equipes não poderão jogar todos os recursos no carro deste ano por conta do desenvolvimento de 2022".

"Há um foco muito grande em 2022, com as mudanças dramáticas no regulamento, que eu acho que isso é o que teremos ao longo de toda a temporada. Pode ser um ano dourado".

