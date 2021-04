F1: Pérez pede desculpas à Red Bull por desempenho em Ímola

Sergio Pérez pediu desculpas à Red Bull por sua corrida conturbada no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que o deixou fora da zona de pontuação.

O mexicano largou em segundo lugar em Ímola, mas suas esperanças de uma boa prova foram prejudicadas por uma série de incidentes.

Pérez rodou logo atrás do safety car e recebeu uma penalidade stop and go de 10 segundos por ultrapassar os rivais enquanto recuperava sua posição original.

Mais tarde na corrida, após a relargada depois da bandeira vermelha, ele rodou mais uma vez -o deixando em 11º no resultado final com a penalidade de Kimi Raikkonen.

'Checo' se sentiu mal por sua equipe e prometeu aprender com os acontecimentos da corrida. Em entrevista após o GP, Perez disse: “Basicamente, foi um dia muito ruim e um trabalho ruim. Lamento muito à equipe, portanto, estou ansioso para aprender com o que deu errado."

“Não conhecia este carro nestas condições e demorou muito para colocar a temperatura certa nos pneus nas primeiras voltas."

“Não saber o quanto eu poderia fazer com a configuração do carro tornou tudo muito complicado e cometi um erro. Vou aprender com isso e fazer melhor para a equipe.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, defendeu o desempenho de Pérez, dizendo que entendia perfeitamente que seu piloto estava perdendo quilometragem no carro.

E, em um fim de semana em que o mexicano registrou o melhor resultado de classificação de sua carreira, Horner disse que tem certeza de que dias melhores virão.

“Acho que é apenas o tempo e ele fez um bom trabalho [na classificação]”, disse.

“Acho que foi uma corrida mais complicada para ele."

“Obviamente, o erro atrás do safety car no início, a penalidade de 10 segundos e, infelizmente, o erro atrás das Ferraris no reinício foi uma pena, porque ele poderia ter subido ao pódio também."

“Então é frustrante não ter ele lá em cima. Mas ele certamente está encontrando seu ritmo. E tenho certeza de que ele terá finais de semana muito mais fortes pela frente. ”

Pérez se classificou além do companheiro de equipe Max Verstappen e sentiu que realmente perdeu a pole em Ímola para o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, com um erro nas curvas finais de sua última volta do Q3.

Após a classificação, Perez disse: “As coisas ainda não estão vindo naturalmente. Portanto, é um bom impulso de confiança, não apenas para mim, também para a equipe - para fazê-los sentir que têm os dois pilotos e que podemos impulsionar a equipe juntos."

“O objetivo é continuar [melhorando] passo a passo."

“Não estou com pressa, sei que não estou onde deveria, mas com certeza é positivo estar aqui apenas na minha segunda corrida com a equipe."

F1 2021: CAOS em Ímola! Bottas x Russell, 'trapalhada' de Hamilton, brilho de Verstappen e + | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.