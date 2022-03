Carregar reprodutor de áudio

O diretor técnico da Fórmula 1, Ross Brawn, não vê "nenhum aspecto negativo" nas novas regras de 2022 que, segundo ele, mudaram as corridas ao deixar os "horríveis" carros anteriores. A prova do Bahrein do último domingo (20) contou com muita ação no pelotão, incluindo uma batalha emocionante na frente, quando Max Verstappen fez uma série de tentativas malsucedidas de assumir a liderança de Charles Leclerc antes que problemas de freio o fizessem abandonar.

Refletindo sobre o início da nova era da F1, Brawn reforçou que Sakhir foi apenas o primeiro evento com os novos carros e enfatizou que a FIA agora fará uma análise adequada para ver exatamente como seguir e manter conceitos que foram melhorados pelo novo pacote aerodinâmico.

"É uma amostra baseada em um [evento], então não vamos nos antecipar", disse o diretor quando questionado pelo Motorsport.com se os regulamentos atingiram os objetivos desejados. "No entanto, não vimos pontos negativos, o que é ótimo."

"Acho que agora, uma vez que os pilotos tenham se adaptado e a FIA comece a analisar todos os dados, podemos ver como seguiremos. Os carros antigos eram horríveis, então conseguimos dar um passo à frente. Creio que mostramos que a capacidade de corrida da máquina deve ser uma forte consideração daqui para frente."

"Não será apenas uma solução com a qual vamos nos manter para sempre. Precisamos continuar esse processo e seguir trabalhando e entendendo como fazemos grandes carros de corrida e como será o desenvolvimento nessa direção."

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Os engenheiros que ajudaram a projetar o novo pacote em nome da organização da F1 agora se mudaram para o departamento técnico da FIA. Isso significa que terão acesso direto aos dados das equipes que poderão ser analisados ​​adequadamente.

"Vamos analisar todas as informações e obter o feedback de equipes e pilotos", disse Brawn. "Sempre disse que este é um processo e não é uma solução única, por isso precisamos continuar."

“A equipe que projetou este carro agora se mudou para a FIA para ter acesso legítimo aos dados do carro. Eles podem analisar tudo, ver o que precisa ser melhorado e como avançamos. Se pudermos manter esse processo e adicionar a capacidade de corrida às prioridades dos novos carros no futuro, acho que é a decisão certa."

Brawn não está preocupado com a grande dispersão em todo o grid, com as principais equipes ainda tendo sua tradicional vantagem clara.

"Obviamente, com novos regulamentos, parece-me que duas ou três escuderias não acertaram, mas não foi tão ruim. Como sempre, se pudermos colocar mais de uma na frente com um meio-campo forte, acho que devemos ficar satisfeitos."

"Você não pode esquecer o impacto que o teto de custos terá, porque ninguém por aí no momento será capaz de colocar outros US$ 100 milhões em seu programa para resolver seus problemas. Então, isso terá uma taxa de desenvolvimento mais plana e ninguém vai se afastar. Acho que muitas coisas se juntaram para que possamos ter um grande ano."

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, Chairman, Formula 1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

O CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que uma mistura de estratégias de pneus contribuiu para o espetáculo no Bahrein.

"Primeiro de tudo, não devemos subestimar o trabalho que a Pirelli fez, porque, como você sabe, os pneus estão sob os holofotes", disse o italiano. "Acho que foi algo diferente que deu outro elemento ao show com diferentes estratégias de pit stop, alguns acertaram, outros erraram, isso faz parte do jogo, e é ótimo."

"Por outro lado, vimos tantas ultrapassagens que não consegui contar, o que está criando algo para o público. Como Ross disse, precisamos ir passo a passo, mas os primeiros sinais são muito encorajadores. Precisamos garantir que todos os envolvidos estejam fazendo o trabalho certo."

"A outra coisa que posso dizer pelo que vimos é que houve uma grande luta na pista e foi correta por todos os pilotos. Este é um bom sinal e vamos torcer para que continue na próxima."

Domenicali também deixou claro que o sucesso inicial da Ferrari será um grande impulso para o GP da Emília-Romanha, no próximo mês.

"Não há dúvida de que ver a Ferrari sendo competitiva é muito bom para todos, então tenho certeza que isso terá um impacto no número de ingressos que o promotor venderá, e estou esperando uma grande multidão em Imola como nos velhos tempos."

