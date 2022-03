Carregar reprodutor de áudio

No último fim de semana, a Fórmula 1 inaugurou a temporada 2022, com a disputa do GP do Bahrein. Quem levou a melhor foi a Ferrari, que emplacou dobradinha liderada por Charles Leclerc.

A Red Bull brigou pela vitória com Max Verstappen, mas acabou com um 'abandono duplo'. Já a Mercedes, que teve ritmo inferior às rivais, contou com a 'sorte' e foi ao pódio em Sakhir. Por isso, o RETA FINAL debate a situação da F1 2022.

O programa é apresentado por Carlos Costa, com comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fábio Tarnapolsky, todos repórteres do Motorsport.com.

