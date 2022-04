Carregar reprodutor de áudio

Diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn confirmou que a categoria busca realizar seis corridas Sprint na temporada 2023. A primeira de 2022 foi realizada neste sábado, antes do GP da Emilia Romagna.

Segundo Brawn, a discussão sobre as seis Sprints de 2023 será feita com as equipes na semana que vem. O plano, aliás, já era que tal número fosse realizado já em 2022, mas o teto de gastos limitou as Sprints a três.

De todo modo, Brawn disse: "Na terça-feira, queremos discutir o aumento para seis. Acho que os times podem ver o sucesso do formato, então estou otimista que eles vão ver valor nisso e no que podemos dar aos fãs".

"Acho que é importante lembrar que a Sprint também gera uma sexta-feira excelente, por causa da classificação, então são três dias de ação para os fãs, o que é algo que não podemos simplesmente ignorar."

Brawn disse ainda que a prioridade neste momento é chegar a um acordo sobre o número de Sprints em 2023. Depois, então, a categoria e as equipes vão debater o formato do evento, que teve alterações de 2021 para 2022.

No atual campeonato, o top 8 da Sprint soma pontos, com o vencedor faturando 8 unidades e assim sucessivamente. Em 2021, o ganhador faturava três, o segundo dois e o terceiro um. Além disso, para estatística, o pole position do evento passa a ser o mais rápido de sexta, não o vencedor da Sprint.

