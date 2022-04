Carregar reprodutor de áudio

O australiano Oscar Piastri pode estar a caminho de garantir uma vaga no grid da Fórmula 1 para 2023. Segundo o jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports F1, emissora responsável pelas transmissões britânicas, a Williams teria interesse em trazer o australiano para o próximo ano.

Recentemente, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, deixou a porta aberta para o empréstimo de Piastri para alguma equipe rival. Mas com uma condição: que seu retorno em algum momento no futuro fosse garantido. Rossi deixou claro que quer ver Piastri ganhando vitórias e disputando títulos com o time francês.

A declaração de Rossi se deu pela situação da Alpine. No momento, Piastri é o piloto reserva e de testes do time, mas não vê muitas chances de formar parte da dupla oficial do time francês a curto prazo, já que Esteban Ocon está garantido até o fim de 2024 e Fernando Alonso vem deixando claro que tem como objetivo seguir na F1.

Com isso, Piastri pode ser o principal personagem da silly season da F1 em 2022, aquele momento em que os rumores correm pelo paddock, colocando todos os pilotos em todas as equipes.

"Vocês sabem que eu gosto de me manter atualizado com os rumores do paddock", disse Kravtitz em seu programa pós-GP na Sky Sports. "Um deles é que a Williams está interessada nos serviços de Oscar Piastri para o próximo ano".

"Sei que disse anteriormente que poderíamos ver Piastri na Aston Martin. Me equivoquei. Oscar Piastri e a Alpine estudam a Williams como lugar para ele no próximo ano".

A dúvida que fica é se Piastri ocuparia a vaga de Alex Albon ou Nicholas Latifi. Enquanto o tailandês vem entregando as melhores performances, sendo o responsável pelo único ponto da Williams em 2022 até aqui, o canadense traz um forte aporte financeiro consigo, algo fundamental para a manutenção do time britânico nos últimos anos.

"Não sei se será no lugar de Alex Albon ou de Nicholas Latifi. Ambos estão muito felizes com esta aqui. Isso é algo que deve ser resolvido mais tarde na temporada", encerrou Kravitz.

