F1: Verstappen fatura prêmio Laureus de Atleta do Ano

Max Verstappen ganhou o prêmio Laureus ao ser eleito o Atleta do Ano de 2022, um título anteriormente conquistado por Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Michael Schumacher.

O Laureus World Sports Award, popularmente conhecido como o "Oscar do Esporte", elege os melhores do ano, e, para a categoria Atleta do Ano, é concedido o prêmio ao esportista que melhor demonstra seu desempenho.

Em 2022, Max Verstappen superou nomes como o tenista Novak Djokovic, o jogador de futebol Robert Lewandowski, o jogador da NFL Tom Brady, o nadador Caeleb Dressel e o atleta Eliud Kipchoge.

"Fiquei muito feliz, obviamente. Mas foram anos de preparação. Estou muito orgulhoso. Desde que era criança, eu sonhava em ser campeão. Eu disse ao meu pai (o ex-piloto de F1 Jos Verstappen): nós conseguimos, é o que trabalhamos em todos esses anos e agora estamos aqui, nós dois, todas as memórias, todos esses anos viajando por um objetivo. Nós conseguimos", disse o holandês.

A temporada passada entrou para a história da F1, quando pilotos da Red Bull e da Mercedes protagonizaram disputas muito acirradas, com o campeonato indefinido até a última volta da corrida final.

“Sou o primeiro piloto holandês a vencer o campeonato mundial. Então a reação na Holanda foi incrível vindo de todos os jornais e fãs, é algo que nunca esqueceremos. Significa muito ser reconhecido por este prêmio, um dos mais altos do mundo, então estou incrivelmente feliz.”

