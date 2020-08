Divulgado nesta semana, o ranking dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1 nos últimos 40 anos, com Ayrton Senna na primeira posição, gerou controvérsias no mundo do esporte a motor. Desenvolvido pela Amazon Web Services (AWS) em parceria com a F1 Insights, o estudo avaliou diferentes critérios para determinar quem foi o competidor mais veloz da categoria desde a década de 1980.

Com as presenças de Heikki Kovalainen e Jarno Trulli no top-10, por exemplo, dirigentes da F1 tiveram que vir a público para esclarecer algumas questões do estudo aos fãs. “Eu estava falando com Steve Nielsen, que trabalhou com Trulli na Benetton/Renault. Ele disse que Trulli era incrivelmente rápido, mas ele não conseguia manter isso por mais de cinco voltas, razão pela qual ele nunca se tornou campeão”, disse Ross Brawn, diretor esportivo da F1.

“Não estou criticando Jarno. O que estou dizendo é que alguns desses caras não se tornaram campeões porque o conjunto de habilidades não era tão forte. É o mesmo com Kovalainen. Se você olhar para seus colegas de equipe, ele teve um recorde nas classificações muito forte”, explicou o dirigente britânico, que também trabalhou em equipes como Ferrari, Honda, Brawn GP e Mercedes.

O estudo da F1 avaliou o desempenho de 142 pilotos que passaram pela categoria desde 1983 e buscou determinar a velocidade bruta de cada um em uma única volta voadora ideal em treinos classificatórios, fazendo também uma comparação entre os companheiros de equipe. Por meio de um algoritmo, as diferenças entre as diferentes gerações da F1 também foram diminuídas.

Além do brasileiro Senna em primeiro, o heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Alemanha, foi o segundo colocado, e o hexacampeão Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha, foi o terceiro.

“Observamos dois colegas de equipe, no mesmo dia, na mesma situação e com as mesmas oportunidades, e definimos um incremento de tempo entre esses dois companheiros para construir isso ao longo do tempo e ver como a média se define”, explicou Brawn.

“Você precisa que um deles migre para outra equipe. O piloto A é mais rápido que o piloto B, o piloto B vai para outra equipe e é mais rápido que o piloto C. Então, você pode dizer que A é mais rápido que C porque A bateu B em sua própria equipe, e o B bateu o C em outra."

Rob Smedley, atualmente consultor técnico da F1 e ex-engenheiro de Felipe Massa na Ferrari e na Williams, ainda afirmou que o debate acalorado sobre a lista não se restringiu aos fãs, chegando também aos pilotos.

"Não vou te dar nomes, mas eu diria que dez pilotos do atual grid e provavelmente dez que não estão correndo responderam ao estudo. Eu sou popular em alguns lugares, mas eu diria que agora sou predominantemente não-popular com muitas das pessoas", brincou.

Ele seguiu a explicação do ranking: “Se os resultados determinam que Lando Norris está no top-20 e Juan Pablo Montoya não, esse é um exercício muito objetivo para tentar responder uma questão subjetiva e seria errado se um de nós tentasse mudar isso".

"Porque se a inclinação pessoal de alguém é considerar que a comparação com Lando e Montoya é errada, outra pessoa pode se sentir de forma diferente em relação a outros pilotos. É difícil para nós tentar fazer isso concordar com a opinião de todos”, completou.

Veja cinco motivos para acreditar que Raikkonen não estará no grid da F1 em 2021

O que resta para Massa no automobilismo após sair de sua equipe na Fórmula E? Ouça

Your browser does not support the audio element. .

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: