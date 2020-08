A Mercedes divulgou imagens de seu novo projeto de supercarro. Chamado de Project ONE, o modelo foi baseado em um projeto dos carros da equipe na Fórmula 1. A montadora anunciou que o veículo entrou em sua fase final de testes, que acontecem no circuito de Immendingen, usado pela montadora na Alemanha.

Essa é a última etapa antes do carro ser entregue aos compradores. Segundo a Mercedes, serão produzidas apenas 275 modelos do carro, e todas já foram vendidas. Os sortudos que compraram de forma antecipada desembolsaram 2,7 milhões de dólares, cerca de R$15 milhões.

O Project ONE havia sido anunciado pela Mercedes inicialmente em 2017. O maior desafio da montadora para fazer o modelo sair do papel foi adaptar o motor V6 de 1,6 litros usado na Fórmula 1 para funcionar em um modelo do tipo, para uso diferente do que a equipe está acostumada no Mundial.

O carro, que conta com quatro motores elétricos e o sistema de recuperação de energia da Fórmula 1, terá uma geração de mais 1000 cv, além de uma aceleração de 0 a 200 km/h em menos de seis segundos, atingindo uma velocidade máxima de 350 km/h.

A Mercedes inseriu também no ONE sistemas de aerodinâmica ativa, para manter o carro "grudado" ao solo. Além disso, é possível notar outros itens que remetem aos carros de F1, como os difusores na parte de trás, a barbatana e a entrada de ar no teto.

Segundo a montadora, além dos testes em sua pista particular, o Project ONE ainda deve enfrentar uma bateria no lendário Nurburgring Nordschleife.

Veja imagens do Mercedes Project ONE:

Galeria Lista Mercedes AMG Project ONE 1 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 2 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 3 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 4 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 5 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 6 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 7 / 8 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes AMG Project ONE 8 / 8 Foto de: Mercedes-Benz

