Após a conquista do heptacampeonato, em um de seus anos mais dominantes na Fórmula 1, uma das principais dúvidas que ficam para o futuro de Lewis Hamilton é: até onde ele poderá chegar em meio a esse domínio absoluto da Mercedes? E para Ross Brawn, que trabalhou com o britânico em seus primeiros momentos na equipe alemã, ele pode chegar aos dois dígitos.

Ao longo de 2020, Hamilton vem batendo recorde atrás de recorde, tendo Michael Schumacher como seu único real adversário no ano. Com a conquista do hepta na Turquia, o britânico iguala com o alemão como os maiores campeões da história da F1.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o atual diretor-esportivo da F1, que já trabalhou com Schumacher e Hamilton na Ferrari e na Mercedes, voltou a comparar os dois multicampeões do esporte, e fez projeções sobre o que ainda podemos esperar do britânico.

"Ambos são pilotos excepcionais. São pontos de referência para gerações inteiras. O que Lewis fez na Turquia me lembrou de certas façanhas de Michael nas mesmas condições".

No GP disputado no Istambul Park, Hamilton teve uma de suas melhores pilotagens na carreira, superando um final de semana de dificuldades para todos os pilotos com a pista sem nenhuma aderência e uma Mercedes que sofreu bastante na sexta e no sábado, terminando com suas piores posições de largada na era turbo híbrida.

Hamilton apostou em apenas uma parada no começo da corrida para colocar pneus intermediários e superou os problemas de desagaste do composto para vencer com autoridade, terminando mais de 30 segundos a frente do segundo colocado, Sergio Pérez.

E Brawn acredita que Hamilton pode ir além. Perguntado pelo jornalista se o britânico teria capacidade de atingir a marca história de dez títulos, ele respondeu: "É possível. Ele faz parte de uma equipe excepcional e tem pelo menos mais três ou quatro anos ainda no topo pela frente. No momento, é difícil de dizer quem seria capaz de se opor".

O diretor esportivo da F1 ainda voltou a falar da família Schumacher, mas sobre Mick, que deve ser confirmado como piloto da Haas em 2021. Brawn comentou sobre a evolução do alemão.

"Foi fascinante vê-lo crescer. Nas últimas duas temporadas ele tem sido muito promissor. Não sabemos como que ele se comportará na F1, mas ele é incrivelmente maduro e bem equilibrado. Obviamente, haverá muita pressão sobre ele, mas até agora vejo que ele tem lidado bem com isso".

