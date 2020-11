O chefe da Mercedes, Toto Wolff, advertiu que a Fórmula 1 deve se concentrar nos custos ao decidir sobre os novos regulamentos da unidade de potência para 2026.

Wolff diz que o esporte cometeu um erro quando as regras atuais do V6 híbrido foram elaboradas, porque elas se mostraram excessivamente complexas e caras.

Essas regras estarão em vigor por mais cinco temporadas, mas já começaram as discussões sobre o que virá em seguida.

A F1, a FIA e os fabricantes estão empenhados em encontrar o equilíbrio certo entre a potência de combustão híbrida e interna, com combustíveis sustentáveis ​​desempenhando um papel fundamental. Há também um foco no custo com o objetivo de atrair novos fabricantes.

“A discussão foi muito boa”, disse Wolff. “É interessante para onde a indústria automobilística vai, porque tudo se desenvolve na direção da mobilidade elétrica, mas também há um novo olhar sobre o motor de combustão interna e a combinação com o acionamento elétrico.

“Acredito que devemos olhar para os custos. O desenvolvimento de uma unidade de potência completamente nova não é um lugar para onde devemos ir. Sabemos que cometemos esse erro em 2011 e 2012, quando fizemos algo altamente sofisticado e também muito eficiente, mas ficou muito complexo.

“Do jeito que as coisas estão, acho que precisamos ter uma combinação do que temos hoje - um motor de combustão interna e adicionar energia híbrida e potência para ter uma relação melhor entre a propulsão de energia sustentável e os motores ICE convencionais.”

Wolff enfatizou que o custo de um programa de motor e o uso de combustíveis sustentáveis ​​são os elementos importantes para a Mercedes.

“Não acho que se trate de simplificar, trata-se apenas de tentar não ter custos crescentes”, disse ele. “E além do componente elétrico com uma bateria potencialmente maior ou mais potente, os combustíveis sustentáveis ​​são definitivamente o futuro.”

O chefe de estratégia da F1, Yath Gangakumaran, disse que os planos de longo prazo da categoria estão nos motores de combustão interna e na redução da quantidade de híbridos.

Em um discurso para investidores da Liberty Media na semana passada, o chefe da F1 Chase Carey enfatizou a importância das regras de 2026 para a meta mais ampla da organização de atingir a neutralidade de carbono até 2030.

“No topo de nossas prioridades para sustentabilidade está a construção de um plano para o motor de combustão que atenda aos objetivos ambientais de nossos parceiros automotivos e da sociedade”, disse ele.

“Há muito tempo que a F1 serve como plataforma para a introdução dos avanços da próxima geração no mundo automotivo. Acreditamos ter a oportunidade de fazer isso com um motor de última geração que combina tecnologia híbrida com combustíveis avançados.

“Está cada vez mais claro que a eletricidade fará parte da solução, mas que um motor de combustão neutro em carbono é tão importante, se não mais, para os objetivos ambientais mundiais.”

