Com o impacto do Covid-19, a Fórmula 1 ainda está tentando organizar seu calendário para 2020, já que diversas etapas foram adiadas ou canceladas, como Austrália, Mônaco, Holanda e, mais recentemente, o Azerbaijão. Além disso, a categoria precisou mudar uma de suas maiores iniciativas desde que a Liberty assumiu as operações: o pacote técnico que seria introduzido em 2021.

Em meio à esse momento de incertezas, o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, divulgou um comunicado direcionado à comunidade da categoria, incluindo os fãs, falando sobre o futuro da temporada 2020.

"Todos estamos comprometidos a entregar uma temporada 2020 para nossos fãs", disse Carey. "Reconhecemos que há uma grande possibilidade de termos mais adiamentos em nosso calendário atual. Apesar disso, nós e nossos parceiros acreditamos que será possível começar a temporada durante o verão, com um calendário revisado contando com 15 a 18 corridas". Além disso, Carey afirmou que ainda não há um novo calendário, devido à fluidez da situação do Covid-19 nos países, mas que já é possível afirmar que a temporada deve ir além da data estipulada inicialmente, em 29 de novembro, quando seria realizado o GP de Abu Dhabi. Carey afirmou que a mudança das férias de verão dá à categoria a "oportunidade de evoluir o esporte, experimentar e tentar novas coisas", citando o automobilismo virtual, a série da Netflix "Drive to Survive" como exemplos.

"Ao longo da última semana, a Fórmula 1, as dez equipes da F1 e a FIA se juntaram e tomaram decisões rápidas e importantes como parte de nossa resposta inicial à pandemia do Covid-19. Apesar de no momento ninguém poder precisar quando a situação irá melhorar, ela vai melhorar, e quando isso acontecer, estaremos prontos para correr novamente. Todos estamos comprometidos a entregar uma temporada 2020 para nossos fãs.

Reconhecemos que há uma grande possibilidade de termos mais adiamentos em nosso calendário atual. Apesar disso, nós e nossos parceiros acreditamos que será possível começar a temporada durante o verão, com um calendário revisado contando com 15 a 18 corridas. Como anunciado anteriormente, usaremos a pausa de verão, que foi adiantada para março e abril, para correr durante o período normal das férias. Além disso, antecipamos que o final da temporada irá para além do planejado originalmente, entre 27 e 29 de novembro, com as datas das corridas sendo significativamente diferente do calendário original para 2020. Não é possível informar um calendário mais específico nesse momento devido à fluidez da situação atual, mas esperamos termos uma visão mais clara sobre as condições de cada uma das sedes, além das questões relacionadas às viagens, no próximo mês.

Com a ajuda do anúncio da FIA e acordo de congelar o regulamento técnico em 2021, sem férias de verão e trazendo a pausa das fábricas para março e abril, o esporte tem a intenção de correr durante o período pensado inicialmente para a pausa e compensar eventos adiados na primeira parte do ano. A flexibilidade oferece uma oportunidade de evoluir o esporte, experimentar e tentar novas coisas. Isso pode incluir iniciativas como expandir nossa plataforma de eSports, desenvolver mais conteúdo inovador como Drive to Survive e outras maneiras criativas de aumentar o valor do esporte para seus parceiros, mídia, patrocinadores, organizadores, equipes e fãs - o ecossistema de nosso esporte fantástico.

Entre a Fórmula 1, as equipes e a FIA, trabalhando em conjunto com todos envolvidos com o campeonato, estamos planejando, totalmente comprometidos, a voltarmos à pista logo que possível para começar a temporada 2020 e continuaremos consultando autoridades e especialistas em saúde, já que nossa prioridade continua sendo a saúde e a segurança de nossos fãs, as comunidades que visitamos e todos dentro da família da Fórmula 1. Estamos confiantes que vamos superar isso e que teremos dias melhores por vir, e, quando tivermos isso, vamos garantir que todos ligados ao esporte se sintam recompensados".

