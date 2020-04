A semana do automobilismo começa com uma grande notícia: Wilsinho Fittipaldi, um dos gigantes do esporte no Brasil e no mundo, recebeu alta do hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

Fittipaldi passou por uma cirurgia para conter uma hemorragia cerebral há uma semana e não teve complicações durante todo o período sob cuidado intensivo e também no quarto no hospital. Wilsinho foi liberado nesta segunda-feira e continuará o tratamento em casa.

O ex-piloto da F1 caiu alguns dias antes e começava a ter perda de funções neurológicas. No domingo, 15 de março, ele deu entrada no hospital e após tomografia foi constatada a hemorragia, sanada logo em seguida, com o procedimento da equipe do Dr. Erich Fonoff.

Wilsinho, filho do ‘Barão’ Wilson Fittipaldi e irmão de Emerson Fittipaldi, é um dos grandes pioneiros do Brasil. Ele competiu na F1 em três temporadas, 1972, 1973 (a única completa) e 1975, tendo passado antes pela Fórmula Ve, nos anos 1960. O melhor resultado como piloto da maior categoria do automobilismo mundial foi um quinto lugar no GP da Alemanha de 1973, realizado em Nurburgring, além da terceira colocação no GP do Brasil de 1972, mas que não valia pontos para o campeonato.

Wilsinho também foi parte importante da equipe Copersucar-Fittipaldi, como piloto no ano da estreia da escuderia brasileira e também diretor da equipe, até o início dos anos 1980, com o fim do time. Depois chegou a competir na Stock Car e se dedicou na carreira de Christian.

Confira imagens de Wilsinho na F1