A movimentação do mercado de pilotos da Fórmula 1 é sempre um dos assuntos mais interessantes de se acompanhar ao longo do ano, com as especulações de quem pode parar onde. E o CEO da categoria, Stefano Domenicali, confirmou recentemente que uma das mais discutidas poderia ter acontecido no passado: Lewis Hamilton na Ferrari.

A história do britânico correr pela equipe mais tradicional da F1 não vem de hoje. Mesmo durante seus anos de domínio com a Mercedes, foi ventilada a possibilidade do heptacampeão trocar a marca alemã pela Ferrari, algo que Hamilton descartou.

Em entrevista recente à Sky Sports Itália, o heptacampeão já havia comentado sobre o fato de nunca ter corrido pela equipe italiana.

"Não foi possível e jamais saberei exatamente o porquê. Desejo a eles o melhor e no meu futuro próximo vou continuar a impedi-los de ganhar o campeonato mundial", brincou. "Tenho alguns carros da Ferrari em casa, então posso dirigir uma, mas não na Fórmula 1!".

Agora foi a vez de Domenicali, atual CEO da F1 e chefe da Ferrari entre 2008 e 2014, de confirmar a informação, falando com a Sky Sports F1.

"Sendo honesto, sim. É verdade, falamos sobre isso. E acho que a resposta que Lewis deu foi a correta. Acredito que esse tempo já tenha passado".

"Não podemos culpar sua decisão, porque sua carreira é incrível".

Apesar de não revelar quando que tentou contratar Hamilton, é possível imaginar que isso tenha acontecido quando o britânico negociava para sair da McLaren, no final de 2012. Durante o GP da Bélgica daquele ano ele foi anunciado como piloto da Mercedes a partir de 2023.

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: