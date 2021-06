O CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali disse que GP de São Paulo de 2021, marcado para acontecer em novembro em Interlagos, "está progredindo do modo correto".

A organização da etapa brasileira abriu a venda de ingressos para recebimento do público na última sexta-feira (18). O promotor do evento, Alan Adler, espera receber até 40 mil pessoas no Autódromo de Interlagos em cada um dos três dias do final de semana da corrida, totalizando 120 mil pessoas de 5 a 7 de novembro.

Em entrevista à TV Bandeirantes, o CEO da categoria máxima do automobilismo falou sobre a situação da corrida no Brasil e disse que "está progredindo do modo correto", depois de ter uma "boa reunião" com o governo paulista.

"Todo o paddock está animado para ir a São Paulo. Tivemos uma boa reunião nesta semana com o governador e o prefeito e diria que tudo está progredindo do modo correto", disse Domenicali.

"Como vocês sabem, da perspectiva da Fórmula 1, queremos estar salvos, garantindo que as pessoas que estarão presentes respeitarão as normas que o governo está aplicando e acho que isso é algo que está acontecendo."

"Por isso, mal podemos esperar para estar aí [Brasil] em novembro."

Domenicali relembrou momentos que viveu com a F1 no Brasil, dizendo que tem "memórias boas e mistas".

"Tenho memórias boas e mistas do Brasil. Começando com a primeira, em 2007, com Kimi, vencemos as duas corridas e ele ganhou o título", disse.

"No ano seguinte, uma não tão boa, porque vencemos nos construtores com a Ferrari, mas perdemos com Felipe. Um título que ele merecia, porque considero ele um campeão mundial", concluiu.

Félix da Costa diz que Marko é "MATADOR" implacável e fala sobre 'CHANCE PERDIDA’ na F1

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.