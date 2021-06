Lewis Hamilton acredita que a Mercedes não teve escolha a não ser seguir uma estratégia de uma parada para tentar vencer o rival Max Verstappen em Paul Ricard neste domingo (20).

A estratégia de pneus foi o fator chave para o resultado do GP da França de Fórmula 1. No final, com a pista bem mais fria do que o previsto, Verstappen fez uma ultrapassagem sobre Hamilton na penúltima volta para garantir a vitória. Sergio Pérez completou o pódio após ultrapassar Valtteri Bottas na volta 49.

Em entrevista após a corrida, o piloto da Mercedes disse que "foi uma boa corrida" apesar de ter perdido a posição para o holandês nos estágios finais da prova em Paul Ricard.

"Parabéns a Max, ele fez um ótimo trabalho hoje. Eles simplesmente tiveram a melhor velocidade em linha reta durante todo o fim de semana, e acho que, considerando que tivemos uma sexta-feira muito difícil, estou muito feliz com o resultado de hoje", disse.

"Quer dizer, é claro que não ganhamos e estávamos na liderança [na prova], mas eu não tinha mais pneus no final, então sim, infelizmente perdi a posição, mas ainda assim foi uma boa corrida."

O heptacampeão disse que a Mercedes precisa "encontrar o ritmo certo" e, para isso, quer analisar a corrida em Paul Ricard.

"Temos que encontrar o ritmo que seja certo. Você pode ver que a maior parte do tempo que perdemos hoje foi apenas nas retas, então temos que definitivamente cavar fundo, tentar descobrir por que isso é, se é força ou arrasto, mas ainda temos um bom pacote, não tenho certeza de como perdemos posição hoje.."

Hamilton disse que a estratégia de parada única era "única chance" de derrotar Verstappen.

"O que foi realmente surpreendente foi perder aquele pneu dianteiro cedo, mas obviamente eles tinham uma boa estratégia e funcionou muito bem hoje."

"Ele já estava muito à frente, então a única chance que eu realmente tinha era ficar de fora."

"Ele sairia na frente e eu não seria capaz de andar como eles tão rápido nas retas. Então, a única opção era ficar de fora o máximo possível e torcer para que os pneus aguentassem", concluiu.

