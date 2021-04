Após duas etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 a grande dúvida que paira no ar é sobre qual equipe hoje possui o melhor conjunto carro/unidade de potência. Lewis Hamilton e Max Verstappen venceram cada um uma prova e terminaram em segundo em outra, com o atual heptacampeão mundial seguindo na liderança após o GP da Emilia Romagna por causa do ponto extra da volta mais rápida da prova.

Mesmo com a vantagem na tabela do campeonato de pilotos e de construtores, em que a Mercedes bate a Red Bull por 60 a 43, Toto Wolff acredita que a equipe austríaca está à frente da sua.

"Ainda estamos com um déficit com o carro", disse Wolff. "No sábado, ficamos com a pole position, mas se Max tivesse dado uma volta sem erros, provavelmente estávamos 0s25 atrás, talvez 0s3.”

"Essa é a hierarquia é no momento.”

“Na corrida foi muito difícil julgar por causa das circunstâncias, mas tivemos um carro muito bom no molhado e no seco.”

"Estamos começando a entendê-lo lentamente, mas de acordo com os dados, ainda não temos um carro e uma unidade de força que se igualem à Red Bull e Honda."

