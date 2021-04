O Podcast Motorsport.com chega à edição 99 e fala sobre o que será do campeonato de 2021 da Fórmula 1 após o GP da Emilia Romagna, bem como o otimismo sobre a competitividade do grid para a atual temporada.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo, além do convidado especial Felipe Motta, debatem e analisam se as medidas tomadas pela categoria antes do início da temporada têm relação direta com o que está sendo visto na pista, além do trabalho das equipes, que também precisam manter um olho para 2022.

Além disso, discutimos as ações de Valtteri Bottas e George Russell, além da confirmação da chegada do GP de Miami.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

F1: Como FORÇA da Mercedes é também FRAQUEZA contra a Red Bull? Pneus, batidas e cia serão decisivos