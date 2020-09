Christian Horner, já trabalhou com pilotos renomados em seus anos à frente da Red Bull, como o tetracampeão Sebastian Vettel ou os australianos Mark Webber, rival do alemão, e Daniel Ricciardo, que venceu sete GPs até agora em sua trajetória na Fórmula 1. No entanto, ele acredita que Max Verstappen é o piloto mais determinado com quem já trabalhou.

“É muito difícil comparar os pilotos, mas ele é excelente”, disse Horner ao site RaceFans. “Nunca conheci um piloto com mais autoconfiança, segurança e determinação”.

Mais jovem piloto a vencer uma corrida de F1, com apenas 18 anos de idade no GP da Espanha de 2016, o holandês é atualmente o principal competidor de Lewis Hamilton na temporada de 2020. Após seis pódios consecutivos no ano, sendo um deles a vitória em Silverstone, Verstappen é o segundo colocado no Mundial de Pilotos, com 110 pontos.

Além disso, o chefe de equipe da Red Bull destacou o que Verstappen está conseguindo fazer com um carro claramente mais lento que o da Mercedes. “O nível em que ele está operando agora é excelente”, afirma Horner.

“O que ele conseguiu com o carro que, francamente, não somos tão rápidos quanto uma Mercedes, então estar batendo uma Mercedes e carregando por vitórias em GPs e, obviamente, vencendo aquela corrida em Silverstone algumas semanas atrás é um grande testemunho para Max”.

Horner também acredita que a Red Bull deve proporcionar um ambiente ideal ao piloto holandês e diz que ele acredita na equipe: “Ele vê o que estamos fazendo. Ele vê que 2022 será muito diferente. Portanto, temos que acreditar uns nos outros”, afirmou.

Ainda 47 pontos atrás do líder do campeonato mundial de pilotos, Verstappen buscará a vitória neste final de semana em Monza, pista na qual ainda não triunfou na Fórmula 1. O holandês tem 9 vitórias na categoria.

Horner espera que a proibição dos modos de classificação dos carros a partir do próximo final de semana possa agitar a corrida na Itália. “As unidades de energia estão convergindo - ou estavam convergindo antes deste ano. Então, vamos ver”.

