O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que as equipes deveriam abrir as comunicações internas pelo rádio para entreter o público.

Uma corrida aparentemente monótona na Bélgica e o domínio contínuo de Lewis Hamilton na temporada de 2020 levaram a alguma decepção entre os fãs, com a Mercedes próxima de vencer os dois campeonatos mundiais novamente.

Wolff insiste que há muito mais drama acontecendo na garagem da Mercedes do que as pessoas imaginam, com preocupações sobre confiabilidade e assim por diante.

Ele acredita que seria bom para o show transmitir isso ao público, permitindo a exibição de discussões internas que não envolvam o piloto.

“Eu entendo o que os fãs dizem,” disse ele quando questionado pelo Motorsport.com. “E há algumas corridas que não são muito divertidas, e há outras que são o contrário.”

“Acho que seria muito fácil dizer que existem bons jogos de futebol e existem jogos de futebol ruins, mas na verdade ninguém quer ver um time fugir com o campeonato.”

“Sempre duvidamos, não acreditamos realmente que estamos fugindo com o campeonato e, obviamente, há muito mais drama acontecendo por trás das cortinas, preparando as peças, tendo motores falhando em dinamômetros, tentando trazer atualizações para a pista no último minuto e, todas as preocupações de fazer a corrida em uma única parada.”

“Acho que devemos olhar para tornar essas comunicações disponíveis aos fãs, para que eles possam realmente acompanhar a ação e ver o que está acontecendo nos intercomunicadores. E se isso estiver disponível, se todas as equipes se abrirem, acho que talvez seja uma forma adicional de aumentar o entretenimento.”

Wolff também está confiante de que as próximas corridas em novos locais para a F1, ou pistas que não são usadas há muitos anos, irão adicionar alguma emoção ao campeonato. Mugello, Nurburgring, Portimão, Ímola e Turquia foram adicionados ao calendário de 2020, enquanto a segunda corrida do Bahrein será realizada no anel externo.

“Penso que Mugello é uma pista inacreditável que conheço desde o meu tempo como piloto,” disse ele. “E será muito emocionante ver os carros de F1 lá. Estou ansioso para ir para Portimão.”

“E depois voltando à Ímola também. E então a Turquia e o Bahrein. Muitas mudanças estão vindo em nossa direção, e espero que aumentem o entretenimento.”

