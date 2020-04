A morte de Ricardo Divila neste sábado mexeu com o automobilismo e rendeu diversas publicações sobre o brasileiro, que foi projetista dos primeiros carros da Copersucar Fittipaldi nas redes sociais. E a família dos irmãos Emerson e Wilson prestou diversas homenagens à Divila, entre eles, Christian Fittipaldi, que falou com o Motorsport.com sobre o relacionamento com Divila e como seu pai está lidando com a notícia.

"O Ricardo me viu crescer", falou Christian. "Me viu dentro da barriga da minha mãe. E foi um amigo, acima de tudo. Ele estava trabalhando na Minardi na minha estreia na Fórmula 1, em 1992. Me ensinou bastante".

Christian comentou também sobre como que seu pai está lidando com a morte do amigo de longa data.

"Ele era ‘o outro irmão do meu pai’. Eles se conheciam desde que tinham 18, 19 anos de idade e conseguiram aquilo que eles sempre sonharam, que era construir um carro de Fórmula 1 100% brasileiro. Nada mais forte do que isso. Meu pai também está muito chateado, óbvio, mas, seja lá onde o Ricardo estiver, pode ter certeza que meu pai está junto com ele, espiritualmente".

O piloto terminou agradecendo novamente à Divila por tudo que ele fez com e para a família Fittipaldi.

"Todos estão muito chateados porque ele é da família, e, como eu falei no meu Instagram, só tenho que agradecer a ele por tudo que ele fez por nós".

No início da tarde, Wilson fez uma publicação no Instagram homenageando Divila, com a legenda: "Obrigado meu amigo e companheiro de uma vida toda, Ricardo Divila, por termos concretizado nosso sonho... um Fórmula 1 Brasileiro".

Confira imagens do Copersucar em ação na F1

Galeria Lista Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 1 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffman, Copersucar-Fittipald 2 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar FD02 Ford 3 / 14 Foto de: LAT Images Emerson Fittipaldi, Copersucar FD04 Ford 4 / 14 Foto de: LAT Images Ingo Hoffmann, Copersucar Fittipaldi FD04 Ford 5 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 6 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi Jr., Copersucar Fittipaldi FD01-Ford 7 / 14 Foto de: LAT Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD03 8 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 9 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD02 10 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images Wilson Fittipaldi, Copersucar FD01 11 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi transporter in the paddock 12 / 14 Foto de: Sutton Motorsport Images The Copersucar Fittipaldi paddock area 13 / 14 Foto de: Jean-Philippe Legrand Carro de F1 retrô - Copersucar 1979 14 / 14 Foto de: Camille De Bastiani

VÍDEO: Os 5 pilotos da F1 que mereciam ter sido campeões e ficaram sem título

PODCAST #039 - Quais pilotos brasileiros não tiveram sorte na F1