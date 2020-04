Na manhã deste sábado, a Fórmula 1 continuou com sua programação de reexibir corridas clássicas de sua história. E a escolhida para hoje foi especial: o GP do Brasil de 2012, que ficou marcado pela grande disputa entre Fernando Alonso, da Ferrari, e Sebastian Vettel, da Red Bull pelo título.

Ambos chegaram a Interlagos em busca do tricampeonato. Após o GP dos Estados Unidos, Vettel tinha 13 pontos de vantagem sobre Alonso, mas as chances do terceiro título consecutivo do alemão pareciam ter acabado quando ele tomou um toque de Bruno Senna, colocando o piloto da Red Bull em último.

Enquanto Alonso estava buscando a pontuação necessária para ser campeão, Vettel precisou fazer uma corrida de recuperação no meio de uma chuva fraca em Interlagos. No final, Alonso foi o segundo colocado e Vettel escalou o pelotão até o sexto lugar, conseguindo os pontos necessários para segurar o espanhol e garantir seu terceiro título mundial consecutivo, consolidando seu nome como um dos grandes pilotos da década na categoria.

A edição de 2012 foi uma entre diversas edições clássicas do GP do Brasil, incluindo provas recentes, como as de 2016 e 2019. No total, o GP foi disputado 48 vezes, sendo parte do calendário da F1 de forma ininterrupta desde a sua adição, em 1973, em sua segunda edição. No ano inaugural, em 1972, o GP foi disputado pelos pilotos da categoria, mas não contava para a pontuação do mundial.

Das 48 edições do GP do Brasil, Interlagos recebeu o evento 38 vezes, enquanto o autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, sediou as outras 10.

Entre os pilotos, Alain Prost é o maior vencedor, tendo subindo seis vezes no degrau mais alto do pódio. Atrás do Professor, o argentino Carlos Reutemann e Michael Schumacher têm quatro vitórias no Brasil cada e Sebastian Vettel tem três. Entre os brasileiros, temos um empate quádruplo: Emerson, Piquet, Senna e Massa ganharam duas vezes aqui cada.

Relembre, na galeria abaixo, todos os vencedores das 48 edições do Grande Prêmio do Brasil:

Galeria Lista 2019: Max Verstappen 1 / 48 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2018: Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 48 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2017: Sebastian Vettel, Ferrari 3 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2015: Nico Rosberg, Mercedes 5 / 48 Foto de: XPB Images 2014: Nico Rosberg, Mercedes 6 / 48 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2013: Sebastian Vettel, Red Bull 7 / 48 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: Jenson Button, McLaren 8 / 48 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2011: Mark Webber, Red Bull 9 / 48 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 10 / 48 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Mark Webber, Red Bull 11 / 48 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008: Felipe Massa, Ferrari 12 / 48 Foto de: XPB Images 2007: Kimi Raikkonen, Ferrari 13 / 48 Foto de: XPB Images 2006: Felipe Massa, Ferrari 14 / 48 Foto de: Ferrari Media Center 2005: Juan Pablo Montoya, McLaren 15 / 48 Foto de: McLaren 2004: Juan Pablo Montoya, Williams 16 / 48 Foto de: Shell Motorsport 2003: Giancarlo Fisichella, Jornan 17 / 48 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2002: Michael Schumacher, Ferrari 18 / 48 Foto de: BMW AG 2001: David Coulthard, McLaren 19 / 48 Foto de: Sergio Sanderson 2000: Michael Schumacher, Ferrari 20 / 48 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 1999: Mika Hakkinen, McLaren 21 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1998: Mika Hakkinen, McLaren 22 / 48 Foto de: LAT Images 1997: Jacques Villeneuve, Williams 23 / 48 Foto de: LAT Images 1996: Damon Hill, Williams 24 / 48 Foto de: LAT Images 1995: Michael Schumacher, Benetton 25 / 48 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1994: Michael Schumacher, Benetton 26 / 48 Foto de: LAT Images 1993: Ayrton Senna, McLaren 27 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell, Williams 28 / 48 Foto de: LAT Images 1991: Ayrton Senna, McLaren 29 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost, Ferrari 30 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Nigel Mansell, Ferrari - (Jacarepaguá) 31 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 32 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 33 / 48 Foto de: LAT Images 1986: Nelson Piquet, Williams - (Jacarepaguá) 34 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1985: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 35 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984: Alain Prost, McLaren - (Jacarepaguá) 36 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1983: Nelson Piquet, Brabham - (Jacarepaguá) 37 / 48 Foto de: LAT Images 1982: Alain Prost, Renault - (Jacarepaguá) 38 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981: Carlos Reutemann, Williams - (Jacarepaguá) 39 / 48 Foto de: LAT Images 1980: Rene Arnoux, Renault 40 / 48 Foto de: LAT Images 1979: Jacques Laffite, Ligier 41 / 48 Foto de: LAT Images 1978: Carlos Reutemann, Ferrari - (Jacarepaguá) 42 / 48 Foto de: LAT Images 1977: Carlos Reutemann, Ferrari 43 / 48 Foto de: LAT Images 1976: Niki Lauda, Ferrari 44 / 48 Foto de: Sutton Motorsport Images 1975: Carlos Pace, Brabham 45 / 48 Foto de: LAT Images 1974: Emerson Fittipaldi, McLaren 46 / 48 Foto de: LAT Images 1973: Emerson Fittipaldi, Lotus 47 / 48 Foto de: David Phipps 1972: Emerson Fittipaldi, Lotus - (Corrida não oficial da F1 em Interlagos) 48 / 48 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

