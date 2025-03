Ainda é muito cedo para tirar grandes conclusões da temporada de 2025 da Fórmula 1, mas uma coisa temos certeza: o Brasil celebra muito a volta do país ao grid oficial da categoria com Gabriel Bortoleto no cockpit da Sauber.

Agora, para acabar com todas as dúvidas e prestes a começar a primeira corrida do ano, a categoria publicou a abertura oficial da temporada, tendo Bortoleto como o primeiro nome a aparecer no vídeo.

O brasileiro será companheiro de Nico Hulkenberg e visa, na verdade, a entrada da Audi em 2026, no lugar da Sauber. Isso porque o carro verde é considerado um dos mais lentos do grid, visto que, em 2024, a equipe não marcou nenhum ponto até a última corrida.

Bortoleto vem de uma sequência de vitórias importantes na Fórmula 3 e Fórmula 2, categorias as quais venceu em seu ano de estreia, entrando para o grupo seleto que tem nomes como Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri.

