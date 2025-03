O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, afastou a ideia de que Max Verstappen continuaria no 'radar' da equipe das 'flechas de prata'. Wolff afirmou, no final de 2024, que ele e o tetracampeão da Fórmula 1 teriam conversado sobre uma possível ida para a escuderia anglo-alemã.

Wolff reiterou que, com sua escolha pela 'prata da casa', o experiente George Russell e a promessa Andrea Kimi Antonelli, a contratação de Verstappen não está mais em seu radar, pelo menos neste momento.

"Precisamos nos concentrar em nossa formação de pilotos", disse o CEO da Mercedes. "Precisamos fazer o melhor que temos. Eu não flerto fora da pista se estivermos tendo um bom relacionamento".

"E isso também vale para este ano. Portanto, no momento, isso [contratação de Verstappen] não está em nosso radar".

A promoção de Antonelli é o ponto culminante de um projeto de sete anos e, apesar de sua pouca idade, 18 anos, o jovem italiano tem o apoio de Wolff para começar a se equiparar a Russell desde o início.

"Quando decidimos escolher Kimi, ficou claro que estávamos escolhendo um jovem piloto que demonstrou um enorme potencial na categoria júnior desde que o conhecemos", disse Wolff quando a Mercedes deu início à sua temporada com uma reunião na praia de St Kilda, em Melbourne.

"Para Kimi, trata-se de tempo para se desenvolver, aprender as pistas e estar no topo para o próximo ano, com a mudança de regulamento. Isso significa ótimos resultados e momentos em que será mais difícil", conclui.

