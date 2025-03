Diversos pilotos já estão com seus assentos garantidos para a temporada de 2026 da Fórmula 1. Max Verstappen e Oscar Piastri, por exemplo, tem contratos válidos até 2027/28.

Porém, esse não é o caso de George Russell, que ainda não sabe qual será o seu futuro depois de 2025, já que seu contrato assinado em 2023 com a Mercedes expira no fim do ano. Esse é o momento que o piloto deveria 'correr atrás' de uma extensão ou, quem sabe, outra equipe.

Mas o britânico não pensa assim e avalia: "Não temos pressa. Não é que eu esteja com pressa para assinar um contrato e a equipe não queira me manter".

"O momento certo para as negociações simplesmente ainda não chegou. Queremos esperar e ver como a temporada se desenvolve e também como o carro se desenvolve até 2026."

No entanto, Russell enfatiza que "não está interessado apenas em 2026, mas também no futuro de longo prazo", ou seja, ele quer segurança no planejamento.

"Estamos falando potencialmente dos próximos três, quatro ou cinco anos de nossas vidas - para todos nós", explica ele. "Precisamos tomar o tempo necessário e examinar cuidadosamente todos os aspectos de uma extensão de contrato".

"Mas agora o foco está em levar a Mercedes de volta ao topo - e se não for neste ano, será no próximo", diz Russell.

Ele foi promovido a piloto principal da Mercedes para a temporada de 2025 depois que Lewis Hamilton trocou a equipe pela Ferrari, com Andrea Kimi Antonelli, Russell também tem um novato na F1 ao seu lado. O contrato do italiano também expira no final de 2025. Portanto, há uma necessidade de ação por parte da Mercedes.

Ao mesmo tempo, há poucas alternativas atraentes para Russell e Antonelli: a Red Bull só confirmou um piloto para 2026, Verstappen, e as outras equipes de ponta, Ferrari e McLaren, já estão com seus contratos assinados.

Ainda está completamente em aberto quem pilotará para a Racing Bulls e a novata Cadillac na F1 em 2026.

BORTOLETO RESPONDE Marko: "PROVAREI QUE ESTÁ ERRADO, QUESTÃO DE TEMPO"! Leclerc DÁ RECADO A HAMILTON

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!