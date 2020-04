Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram, o músico Dé Palmeira, baixista da formação original da banda de rock Barão Vermelho, revelou um episódio curioso vivido nos bastidores do GP do Brasil de Fórmula 1 a bordo de uma Kombi no circuito de Jacarepaguá, no Rio.

O músico estava acompanhado da equipe de som do evento e o grupo teve de ser auxiliado por mecânicos das equipes de F1, já que a Kombi, que estava "caindo aos pedaços", 'morreu' bem frente aos boxes do pitlane do circuito. Confira o imperdível relato no vídeo abaixo:

"Tive um episódio muito engraçado quando a Fórmula 1 ainda era no Rio, o Barão chegou a tocar lá [no evento]. Acho que foi em 1984, não vou lembrar o ano. Mas teve um episódio muito engraçado, porque a gente tocou lá em um evento e as equipes já estavam lá".

"E eu fui me encontrar com um pessoal da equipe de som e, na volta, os caras falaram: 'Ó, a gente está indo ali para um lugar, se vocês quiserem uma carona, tem a Kombi da equipe de som'. Só que era uma Kombi muito 'fuleira', caindo aos pedaços, de carregar equipamentos".

"E eu estava lá com eles e a gente passou pelo pitlane. Fomos passando com a Kombi pelo pitlane com a Kombi caindo aos pedaços, e quando a gente passou ali na frente dos boxes, a Kombi 'morreu'. E aí a gente olhava os caras dos boxes morrendo de rir".

"Aqueles carros ali de última tecnologia, os mecânicos qualificadíssimos e aquela Kombi enferrujada caindo aos pedaços morreu na frente dos boxes. Aí nessa hora saíram vários mecânicos de várias equipes para consertar o motor da Kombi".

"Em 10 minutos eles botaram a Kombi andando de novo e a gente pôde seguir viagem. E isso foi muito engraçado, porque imagine hoje em dia, uma Kombi de uma equipe de som, caindo aos pedaços, passando pelo pitlane, jamais isso aconteceria hoje em dia".

E se Cazuza fosse piloto?

"Com certeza seria uma mistura de Piquet, pela 'má educação', e um pouco de James Hunt. O Hunt era aquele playboy bon vivant, fumava, bebia, não estava nem aí, mas era um cara muito legal, um personagem muito legal".

"E o Piquet por essa coisa iconoclasta dele. Talvez um James Hunt, Piquet e [Gilles] Villeneuve. Taí, uma mistura dos três", respondeu o bem-humorado Dé Palmeira, que foi companheiro de banda de Cazuza no Barão Vermelho.

