Helmut Marko é, sem dúvidas, um dos nomes mais respeitados no grid da Fórmula 1 e do automobilismo. Mas, para quem vê de fora, Marko, que completa 77 anos nesta segunda-feira, pode parecer uma pessoa que coordena a Academia da Red Bull com mãos de ferro, devido à suas constantes trocas de pilotos na Fórmula 1 durante a temporada.

Já para o mundo do automobilismo, ele não é apenas essa pessoa responsável pela dança das cadeiras. Ele também teve uma grande carreira em sua trajetória como piloto, que muitos podem desconhecer.

Desde sua infância, Marko teve como um de seus melhores amigos outro nome do mundo do automobilismo: Jochen Rindt, morto em um acidente em Monza em 1970. De acordo com o biógrafo oficial de Rindt, David Tremayne, os dois garotos apostavam corridas de motoneta nas ruas, eram suspensos da escola juntos e viram também seu primeiro GP juntos, em Nurburgring em 1961. E, para ele, Rindt é o responsável por sua guinada rumo ao automobilismo.

"Jochen me infectou com a febre das corridas", disse Marko em entrevista ao site oficial da F1. "Nós sempre tivemos interesse nas corridas, mas eu não tinha a confiança em mim. Quando Jochen foi para a Inglaterra e obteve sucesso, eu pensei 'se ele pode, por que eu não?'. Eu e todos os austríacos que seguimos temos que agradecer a ele, porque ele abriu as portas".

Antes de se jogar de vez no automobilismo, Marko passou pela Universidade de Graz na Áustria, onde se formou em direito em 1967. Mas sua paixão real estava nas pistas.

Em 1970, Marko competiu pela primeira vez nas 24 Horas de Le Mans com um Porsche 908 e, de cara, venceu em sua classe. No ano seguinte, o austríaco voltou a competir em Le Mans e não apenas venceu, como foi o primeiro colocado geral da prova.

Marko também competiu em uma das provas clássicas do automobilismo: a Targa Florio, que era disputada na Sicília, na Itália. Na penúltima edição do evento, em 1972, Helmut obteve o recorde de volta da Targa, que nunca foi superado.

A bordo de um Alfa Romeu com motor V12, ele percorreu os 72 quilômetros do circuito, composto por trechos de montanha e ruas estreitas cortando pequenas cidades, com um tempo de 33min41s, tendo uma média de velocidade próxima de 128 km/h.

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the paddock Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seis semanas depois de seu feito na Targa, em julho de 72, Marko participou do GP da França de F1, em Clermont-Ferrand. Enquanto estava na pista, uma pedra atirada pela Lotus de Emerson Fittipaldi atingiu seu capacete e atravessou sua viseira. O incidente custou ao austríaco seu olho esquerdo, encerrando sua carreira como piloto que, na F1, durou apenas nove provas entre 1971 e 1972.

Marko passou algum tempo afastado do automobilismo, se dedicando a outras atividades, mas a paixão pelo automobilismo se provou muito forte. Voltou a se envolver com esse mundo, como dono de equipes em diversas categorias, como as Fórmulas 2, 3 e 3000.

Nesse período, iniciou seu relacionamento com Dietrich Mateschitz. "Quando nos conhecemos pela primeira vez, ele não tinha orçamento para participar de nada, mas a Red Bull foi crescendo cada vez mais e a união parecia algo natural", disse Marko, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

"O primeiro passo foi a criação da Academia, que era uma grande chance para jovens pilotos. Aí tínhamos que colocá-los em algum lugar, e o passo natural foi comprar uma equipe de Fórmula 1. Logo percebemos que estar na F1 era uma coisa, mas ganhar era outra totalmente diferente, então mudamos nossa abordagem".

A Academia surgiu oficialmente em 2001 mas, dois anos antes, a dupla Red Bull - Marko já começava a dar seus primeiros passos no esporte a motor. Marko era dono de uma equipe, a RSM Marko, competindo em campeonatos de F3 e F3000, que passou a se chamar Red Bull Junior, tendo como pilotos os brasileiros Enrique Bernoldi e Ricardo Maurício.

O maior sucesso de Marko em seus anos como consultor da Red Bull certamente é Sebastian Vettel. O alemão foi notado pela Red Bull quando ainda tinha 12 anos e logo se tornou pupilo do austríaco, fazendo parte da Academia desde o seu início, em 2001.

"Era inacreditável - um menino de 15 anos falando para uma equipe estabelecida que vencer todas as corridas não era suficiente".

O trio Vettel - Marko - Red Bull produziu um dos maiores domínios da F1 das últimas décadas, vencendo quatro campeonatos consecutivos, tanto de pilotos quanto de construtores.

Além de Vettel, diversos outros pilotos passaram pela Academia da Red Bull, que é chefiada até hoje por Marko. Entre eles, os brasileiros Sérgio Sette Câmara, Igor Fraga, Pedro Bianchini e Ricardo Maurício. Entre os pilotos da F1, Vitantonio Liuzzi, Sebastien Buemi, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Alexander Albon e outros passaram pela mentoria de Helmut Marko.

Por mais que Marko diga que tenha se divertido bastante em sua época como piloto, ele afirmou que abordagem da Academia da Red Bull é bastante diferente, criando uma competição entre os integrantes, podendo ser o responsável pela imagem que o austríaco tem hoje no mundo da F1.

"Quanto mais você cuida deles, pior é. Eles precisam sobreviver", concluiu.

