Depois de ir constantemente melhor que Lewis Hamilton no final de semana, Valtteri Bottas não conseguiu superar o companheiro de equipe no momento que importava e largará em segundo no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Decepcionado, o finlandês falou que vai com tudo amanhã.

Após a classificação, um Bottas visivelmente decepcionado falou com Jenson Button nas entrevistas pós-sessão, onde disse que esperava ter feito tudo certo para conseguir a pole, mas acredita que ainda terá oportunidades amanhã.

"Foi uma classificação muito boa até o Q3. Eu me sentia muito confortável com o carro e com ambos os compostos de pneus, então eu estava esperando o Q3 para colocar tudo no lugar. Mas, quando o Q3 começou, o carro começou a sair mais de traseira do que eu esperava".

"Obviamente Lewis encontrou mais do que eu, e ele fez um trabalho excelente hoje e mereceu a pole. Então, certamente é triste, mas preciso ver o que aconteceu".

Falando sobre o domingo, Bottas citou o caso de Hamilton em 2019 para falar que ainda tem chance de vencer.

"Acho que minha simulação de corrida neste final de semana tem sido muito boa, então eu acredito que terei oportunidades. Ano passado, Lewis conseguiu vencer após largar em segundo e com uma estratégia diferente. Então acredito que ainda tenho chances e os caras vão tentar dar uma mexida nas estratégias. Vamos ver".

