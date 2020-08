Hamilton supera Bottas e faz a pole do GP da Grã-Bretanha de F1

Hexacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton voltou a brilhar neste sábado e cravou a pole position para o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. De quebra, o piloto da casa fez o novo recorde da pista, registrando 1min24s303 com a Mercedes.

O britânico superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas por 0s150. Quem ficou em terceiro foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull, a mais de um segundo do tempo do pole position. Veja o top-10:

O treino

Na primeira parte da classificação, quem liderou foi o piloto mais rápido do terceiro treino livre, Bottas, que registrou 1min25s801. O segundo foi Hamilton, à frente de Verstappen. Stroll foi o quarto e Hulkenberg completou o top-5.

Os eliminados do Q1 foram Kevin Magnussen, da Haas, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, Romain Grosjean, da Haas, e Nicholas Latifi, que rodou com a Williams. Veja o incidente na foto abaixo:

Q2

Logo no começo da segunda parte da qualificação, Bottas fez o novo recorde do circuito, com 1min25s015, de pneus médios. Os compostos utilizados nas voltas mais rápidas do Q2 pelos pilotos que avançam ao Q3 definem quais serão as borrachas da largada.

A pouco menos de 9min do fim do Q2, Hamilton errou e rodou na pista, colocando sujeira no traçado. O treino foi interrompido com bandeira vermelha para limpeza do circuito e as atividades seguiram logo depois.

Na retomada do Q2, Hamilton fez o segundo tempo, a três décimos de Bottas, de pneus médios. Verstappen e Leclerc também usaram os compostos, mas ficaram a mais de um segundo de Bottas. Carlos Sainz, da McLaren, ainda desbancou Leclerc pelo quarto posto.

Os eliminados foram Pierre Gasly, da AlphaTauri, Alexander Albon, da Red Bull, Nico Hulkenberg, da Racing Point, Daniil Kvyat, da AlphaTauri, e George Russell, da Williams. Kvyat, porém, larga em 19º, pois trocou a caixa de câmbio.

Q3

Logo no começo da parte final do treino, Hamilton fez 1min24s616 e cravou o novo recorde da pista, colocando-se à frente de Bottas e Verstappen. Hamilton ainda melhorou o tempo, com 1min24s303.

GP da Grã-Bretanha 2020: Acompanhe debate sobre como ficou o grid da F1