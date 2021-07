Nesta quinta-feira, foi realizado o dia de mídia da Fórmula 1 antes do GP da Áustria, a segunda etapa da categoria máxima do automobilismo mundial no país em 2021. Entre os destaques, declarações de Lewis Hamilton, piloto britânico da Mercedes, e também a repercussão de um 'segredo' por trás da potência da Red Bull-Honda neste ano.

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.