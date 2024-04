Indy: McLaughlin faz pole e lidera primeira fila da Penske

Vencedor do ano passado, McLaughlin largará à frente do companheiro de equipe Will Power e de Christian Lundgaard, da Rahal Letterman Lanigan Racing, após as rodadas eliminatórias de três estágios na classificação da Indy realizada no Barber Motorsports Park.

Seis rápidos na classificação

McLaughlin estabeleceu uma marca inicial de 1m06,3295s com os alternates e deu uma segunda volta com esse conjunto - mas cometeu um pequeno erro na Curva 5 - antes de mudar para o segundo conjunto.

Power passou mais cedo para o segundo conjunto de alternados e baixou a marca para 1m06,046s a um minuto do final, mas foi sua vez de perder o controle na Curva 5.

McLaughlin marcou 1m05,949s em seu último esforço para conquistar a pole, a 300ª pole da Penske.

Lundgaard subiu para terceiro com 1m06,0818s, à frente de Pato O'Ward (Arrow McLaren), Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) e Marcus Armstrong, este último participando de seu primeiro Fast Six para a Chip Ganassi Racing.

Os 12 melhores na classificação

Depois que Romain Grosjean estabeleceu o ritmo com os pneus principais da Juncos Hollinger Racing, Lundgaard estabeleceu a marca com os alternativos em 1m05,813s, antes de abortar uma volta ainda mais rápida para economizar borracha.

Power ficou com a P2, apenas 0,0635s mais lento que McLaughlin, com Armstrong, O'Ward e Rosenqvist também progredindo.

Caíram nesse obstáculo Graham Rahal (RLL), Josef Newgarden (Penske), Kyle Kirkwood (Andretti Global), Alex Palou (CGR), Grosjean e Tom Blomqvist (MSR).

Cláusula Nº Piloto Carro / Motor Tempo Atraso Voltas 1 45 C.Lundgaard Dallara/Honda 1'05.8130 6 2 12 Will Power Dallara/Chevrolet 1'05.8765 0.0635 7 3 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 1'05.9344 0.1214 8 4 11 Marcus Armstrong Dallara/Honda 1'05.9593 0.1463 8 5 5 Patricio O'Ward Dallara/Chevrolet 1'06.0374 0.2244 7 6 60 Felix Rosenqvist Dallara/Honda 1'06.0418 0.2288 8 7 15 Graham Rahal Dallara/Honda 1'06.0942 0.2812 7 8 2 Josef Newgarden Dallara/Chevrolet 1'06.2908 0.4778 9 9 27 Kyle Kirkwood Dallara/Honda 1'06.2959 0.4829 7 10 10 Alex Palou Dallara/Honda 1'06.3013 0.4883 8 11 77 Romain Grosjean Dallara/Chevrolet 1'06.3526 0.5396 8 12 66 Tom Blomqvist Dallara/Honda 1'06.3871 0.5741 7

Classificação da fase de grupos

No grupo 1, Grosjean e Linus Lundqvist, da Ganassi, se envolveram em uma guerra de território pela posição na pista.

O'Ward assumiu a primeira posição a um minuto do final, mas foi superado por Palou com uma volta de 1m05,5862s. Armstrong foi o terceiro mais rápido, à frente de Rahal, Grosjean e Kirkwood.

Ficaram de fora o vencedor do GP de Long Beach, Scott Dixon (CGR), Colton Herta (Andretti), Santino Ferrucci (AJ Foyt Racing), Lundqvist, o estreante Luca Ghiotto (Dale Coyne Racing), Kyffin Simpson (CGR) e Sting Ray Robb (Foyt).

Cláusula Nº Piloto Carro / Motor Tempo Atraso Voltas 1 10 Alex Palou Dallara/Honda 1'05.5862 8 2 5 Patricio O'Ward Dallara/Chevrolet 1'05.8193 0.2331 6 3 11 Marcus Armstrong Dallara/Honda 1'05.9767 0.3905 8 4 15 Graham Rahal Dallara/Honda 1'05.9948 0.4086 7 5 77 Romain Grosjean Dallara/Chevrolet 1'06.0343 0.4481 8 6 27 Kyle Kirkwood Dallara/Honda 1'06.0350 0.4488 8 7 9 Scott Dixon Dallara/Honda 1'06.1425 0.5563 8 8 26 Colton Herta Dallara/Honda 1'06.1481 0.5619 8 9 14 Santino Ferrucci Dallara/Chevrolet 1'06.2751 0.6889 6 10 8 Linus Lundqvist Dallara/Honda 1'06.2825 0.6963 8 11 51 Luca Ghiotto Dallara/Honda 1'06.4788 0.8926 8 12 4 Kyffin Simpson Dallara/Honda 1'06.5267 0.9405 8 13 41 Sting Ray Robb Dallara/Chevrolet 1'06.8404 1.2542 7

No grupo 2, o líder dos treinos, Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing), relatou falta de potência pelo rádio em sua primeira volta e que estava "piorando".

McLaughlin ditou o ritmo com uma volta de 1m05,8147s, dois décimos à frente dos companheiros de equipe Power e Newgarden. Lundgaard foi o quarto colocado, à frente de Rosenqvist e Blomqvist.

Newgarden teve um grande momento na saída da última curva em sua penúltima volta, salvando-a no local onde Alexander Rossi sofreu uma grande manobra há alguns anos.

Ficaram de fora Christian Rasmussen (ECR), que teve um grande deslize na Curva 12 em sua volta mais rápida, Rossi (McLaren), Marcus Ericsson (Andretti), Agustin Canapino (JHR), Jack Harvey (Coyne), Theo Pourchaire (McLaren), Pietro Fittipaldi (RLL) e o VeeKay sem potência, que disse que o problema elétrico não poderia ser consertado a tempo de correr novamente.

Cla NÚMERO Piloto Carro / Motor Tempo Atraso Voltas 1 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 1'05.8147 7 2 12 Will Power Dallara/Chevrolet 1'06.0450 0.2303 8 3 2 Josef Newgarden Dallara/Chevrolet 1'06.1385 0.3238 8 4 45 C.Lundgaard Dallara/Honda 1'06.2147 0.4000 7 5 60 Felix Rosenqvist Dallara/Honda 1'06.2483 0.4336 8 6 66 Tom Blomqvist Dallara/Honda 1'06.4519 0.6372 8 7 20 C.Rasmussen Dallara/Chevrolet 1'06.4803 0.6656 8 8 7 Alexander Rossi Dallara/Chevrolet 1'06.5054 0.6907 7 9 28 Marcus Ericsson Dallara/Honda 1'06.5846 0.7699 8 10 78 Agustín Canapino Dallara/Chevrolet 1'06.6706 0.8559 8 11 18 Jack Harvey Dallara/Honda 1'06.7969 0.9822 8 12 6 Théo Pourchaire Dallara/Chevrolet 1'06.9052 1.0905 8 13 30 P.Fittipaldi Dallara/Honda 1'06.9244 1.1097 8 14 21 R.van Kalmthout Dallara/Chevrolet 1'07.7392 1.9245 4

