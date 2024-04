MotoGP: Pedrosa herda pódio após punição de Quartararo na sprint

Fabio Quartararo, da Yamaha, largou em 23º lugar na corrida sprint do GP da Espanha da MotoGP. No fim da sprint em Jerez, Quartararo era terceiro. Porém, uma punição o tirou do pódio. Com isso, Dani Pedrosa herdou a terceira posição. O primeiro pódio dele desde 2017.

Quartararo chegou a participar do cerimonial após a sprint. No entanto, mais tarde descobriu-se que o piloto quebrou a regra de pressão mínima dos pneus e recebeu uma penalidade de oito segundos.

Isto deixa Quartararo em quinto e promove Pedrosa ao pódio, marcando o seu primeiro pódio desde que venceu o GP de Valência em 2017, quando corria regularmente na categoria.

Antes da atual temporada, a penalidade por rodar abaixo da pressão mínima dos pneus de 1,8 bar por mais de 30% de uma corrida sprint e 60% de uma corrida de GP era considerada desqualificação. No entanto, isso foi ajustado no início deste ano para que a penalidade fosse de oito segundos para um sprint e 16s no GP.

Quartararo tornou-se no primeiro piloto esta temporada a ser penalizado por quebrar a regra de pressão mínima dos pneus.

O piloto da Trackhouse Racing Aprilia, Raul Fernandez, também foi penalizado oito segundos por quebrar a regra de pressão mínima dos pneus, o que levou Marc Márquez ao sexto lugar após sua corrida caótica. Alex Rins e Jack Miller também receberam penalidades de oito segundos cada.

Dani Pedrosa Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Embora não tenha sido confirmado se a pressão dos pneus dianteiros ou traseiros estava fora do limite mínimo, todas as penalidades pela infração no ano passado foram reduzidas às pressões dianteiras.

Se fosse na frente, devido à posição inicial do campeão mundial de 2021, é provável que sua equipe da Yamaha tenha definido a pressão dos pneus para o sprint de 12 voltas, antecipando-se a ele circular no pelotão durante todo o período e, assim, experimentar um rápido aumento na pressão que teria garantido que ele evitasse uma penalidade.

Falando sobre o sprint do GP da Espanha de 2024, Pedrosa disse: "Eu estava mais ou menos em 13º e já estava atrás do Fabio."

"Então eu queria ultrapassá-lo imediatamente nas duas primeiras voltas, mas vi uma queda, depois na volta seguinte outra queda, e na outra volta outra queda. Então eu disse: ‘Tudo bem, talvez não force demais, porque talvez os pneus não estejam prontos e a pista seja complicada’. Então, vou passo a passo. Então fico atrás do Fabio na corrida, mas a cada duas ou três voltas, dois caras estão fora."

"Eu não sabia mais minha posição porque quando estava passando em linha reta eu estava tentando ultrapassar o Fabio e sempre passo por esse lado e não vejo muito bem. Então, na última volta não sabíamos que estávamos em P3, P4. Pensei que estávamos em P6, P7.", finalizou.

