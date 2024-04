A Porsche Cup trouxe um pole e um vencedor inédito neste sábado em Interlagos. Thiago Vivacqua fez “barba, cabelo e bigode”, sendo o melhor na classificação e superando uma corrida caótica na Carrera Cup para triunfar pela primeira vez, não somente na categoria como no autódromo da capital paulista.

Vivacqua chegou a ser ultrapassado por Chris Hahn nos estágios iniciais da prova e, mesmo após retomar a ponta, duas intervenções consecutivas do SC fizeram com que ele não tivesse respiro, sendo pressionado por Hahn até o fim.

Em entrevista após a corrida, ele fez um balanço do sábado e destacou a importância deste momento, não somente em sua carreira como em sua vida.

“Hoje foi um dia de barba, cabelo e bigode. Estou muito feliz, tenho poucas histórias de Interlagos, então conquistar a minha primeira pole aqui e a primeira vitória, na categoria também, vai ficar para minha memória para sempre”.

“Quando eu estiver velho, vou contar! É muito especial, apesar de ter caído para segundo, mas mantive a calma e a maturidade. Fiz uma corrida madura, procurei espaço pra passar o Hahn e depois controlar a corrida. Tivemos dois SC, e o último me atrapalhou bastante com os pneus Mas, é igual pra todo mundo. Se eu tive esse problema, acredito que também o Hahn teve”.

