DIRETO DO PADDOCK: Pérez ameaçado de não correr GP da Grã-Bretanha

O DIRETO DO PADDOCK traz as primeiras notícias do fim de semana da F1, com a primeira de duas corridas em Silverstone, e o tradicionalíssimo GP da Grã-Bretanha.

O autódromo estremeceu com a notícia de que Sergio Pérez teve resultado inconclusivo de seu teste para Covid-19.

Além disso, outras novidades vindas dos repórteres do Motorsport.com que estão no local da corrida do próximo domingo, além dos 20 anos da primeira vitória de Rubens Barrichello na F1 dão o tom do programa comandado por Carlos Costa e Erick Gabriel.

PODCAST: Bastidores do futuro de GP do Brasil e os ambientes de F1 favoritos de Reginaldo Leme