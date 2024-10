O GP de Las Vegas da Fórmula 1 adicionou a marca de pilhas Duracell à sua lista de parceiros, com a empresa patrocinando uma das zonas de DRS do circuito de rua.

A Duracell diz que suas cores cobre e preto serão "exibidas com destaque" em toda a zona de DRS da Las Vegas Strip na reta Koval, que é o primeiro patrocínio personalizado desse tipo desde que o dispositivo de ultrapassagem foi introduzido em 2011.

A ativação consistirá em painéis de LED em um pórtico que se estende pela pista, sinalização ao lado da pista e marca no teto.

"A parceria com a Duracell mostra a interseção definitiva entre inovação e potência", disse Brendan Dolby, vice-presidente de parcerias comerciais do GP de Las Vegas de F1. "Essa colaboração inédita reflete nossa dedicação em oferecer experiências de ponta e de alto desempenho em todo o nosso circuito".

A Duracell já está presente na F1 por meio de seu patrocínio à equipe Williams, que começou em 2022. A marca Duracell aparece na caixa de ar do FW46 pilotado por Alex Albon e Franco Colapinto e no macacão da equipe.

A marca, com sede nos EUA, também deu grande ênfase ao marketing fora da pista, incluindo uma série de comerciais de TV na América do Norte, Europa e América Latina, além de ativações fora da pista em vários GPs.

Como parte da campanha, os flaps de DRS da asa traseira dos carros de F1 da Williams e o botão de ativação do DRS no volante serão pintados com as cores da Duracell.

"A Duracell está ajudando a impulsionar a transformação da Williams Racing em busca do sucesso futuro no campeonato e a parceria exemplifica nosso compromisso com ativações inovadoras e eficazes", acrescentou James Bower, diretor comercial da Williams.

"Estamos orgulhosos de apoiar a Duracell em sua colaboração com o GP de Las Vegas com a aquisição da flap de DRS, dando à equipe um impulso de energia toda vez que os pilotos pressionam o icônico botão de cobre".

