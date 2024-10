A Mercedes negou que haja um problema "fundamental" com sua última atualização para a Fórmula 1 em Austin e planeja mantê-la para o GP do México deste fim de semana.

A fabricante alemã introduziu uma série de mudanças aerodinâmicas em seu W15 no GP dos Estados Unidos, mas enfrentou um fim de semana difícil em que George Russell e Lewis Hamilton tiveram dificuldades com as novas características do carro.

E, com os dois rodando de forma quase idêntica na Curva 19 - Russell na classificação e Hamilton na corrida, abandonando a etapa -, houve sugestões de que os desenvolvimentos do carro talvez tenham provocado alguma instabilidade aerodinâmica.

O próprio Hamilton considerou que as atualizações poderiam ser culpadas pelos incidentes, já que ele disse que a equipe precisava analisar se deveria ou não mantê-las para a corrida deste fim de semana no México.

Mas, refletindo sobre o fim de semana, o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse que os problemas encontrados não tinham a ver com a atualização e, em vez disso, estavam mais relacionados ao comportamento do carro no asfalto irregular.

"Não acho que tenhamos um problema fundamental com a atualização, muito pelo contrário", disse Wolff. "Minha opinião é que se trata de uma interação maior com a aerodinâmica e com a mecânica".

"Portanto, vamos continuar com a atualização. Não faz sentido não fazer, porque há muito tempo de volta que você deixa na mesa".

"No entanto, por outro lado, é preciso ter a mente muito aberta. George correu [com] a atualização de julho [na corrida] porque não tínhamos o [novo] assoalho, e isso pareceu bastante competitivo".

George Russell, Mercedes W15

Embora a Mercedes planeje manter a atualização, a equipe continua com poucas peças de reposição após o acidente de Russell no treino classificatório. E, como apenas um dos novos pisos não foi danificado após o incidente, a equipe parece disposta a dividir os pacotes no México.

"Claramente, estaremos sem o assoalho que precisa voltar para o Reino Unido e ser consertado para o Brasil", acrescentou o chefe de equipe. "Portanto, estaremos usando a especificação sobressalente".

"Com Lewis, normalmente ele teria todas as peças, mas não tenho 100% de certeza de que ele esteja interessado em usar isso. Portanto, vamos descobrir como queremos enfrentar esse fim de semana."

Wolff acha que a principal coisa que a equipe das 'flechas de prata' precisa entender do que aconteceu nos Estados Unidos é por que ela foi rápida na sexta-feira, com Hamilton tendo sido rápido o suficiente para a pole no sprint, e depois se apagou no resto do fim de semana.

"Precisamos entender por que temos um carro que, na sexta-feira, é de longe o mais rápido, antes da situação [de Franco Colapinto com a bandeira amarela]. Lewis estava quatro décimos à frente e teria sido o mais rápido".

"Então, em um sábado, ele se transforma. Na corrida sprint, tivemos uma suspensão quebrada. Essa é uma explicação. Consertamos isso na classificação, mas nada mais funcionava e tivemos dificuldades para manter o ritmo".

"Depois, na corrida, houve o incidente [com Hamilton] naquela curva que surgiu do nada. Ele não estava forçando nem um pouco. E, do meu ponto de vista, neste momento, a culpa não é 100% do Lewis", conclui

