A Sauber confirmou nesta segunda-feira que o israelense Robert Shwartzman fará o primeiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1 na próxima sexta-feira, no lugar de Zhou Guanyu.

Esta será a segunda aparição do piloto reserva da Ferrari em uma sessão de treinos livres na temporada 2024, tendo guiado no GP da Holanda, também pela Sauber, mas no lugar de Valtteri Bottas. Com isso, a equipe suíça cumpre sua cota de abrir espaço para pilotos novatos duas vezes ao longo de um mesmo ano.

Com isso, a Sauber se torna apenas a quarta equipe a concluir sua cota de novatos na temporada, com a Alpine tendo colocado Jack Doohan em duas sessões, além da Haas com Oliver Bearman. A Williams também cumpriu com Franco Colapinto.

Das outras seis equipes, três já deram espaço a pelo menos um jovem talento: RB com Ayumu Iwasa no Japão, Red Bull com Isack Hadjar em Silverstone e a Mercedes com Andrea Kimi Antonelli em Monza. McLaren, Aston Martin e Ferrari ainda precisam ceder dois treinos livres.

Aston Martin e McLaren darão seus primeiros passos neste fim de semana, no México. Felipe Drugovich guiará o AMR24 no lugar de Fernando Alonso, enquanto Pato O'Ward estará a bordo do MCL38, mas a equipe de Woking ainda não confirmou quem cederá o espaço ao mexicano.

