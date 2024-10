O Autódromo de Interlagos está realizando reformas em toda a sua estrutura para o GP de São Paulo da Fórmula 1, desde a troca do asfalto e também novos prédios, um administrativo e outro para hospitalidade. Segundo o jornal Estadão, o valor total da obra pode chegar à R$ 275 milhões.

As obras dos edíficios e túneis, que devem acabar em abril de 2025, eram estimadas em R$ 127 milhões, mas que aumentaram em mais R$ 31 milhões, chegando ao valor de R$ 158 milhões, junto de mais R$ 37 milhões, voltadas às reformas anuais, incluindo a atual troca do asfalto.

Ainda segundo o jornal paulistano, a obra inclui a construção de novas arquibancadas permanentes, em valores que chegam à R$ 80 milhões.

Apesar das obras terem começado em maio, apenas o asfalto estará pronto para o GP de São Paulo de 2024, custando só ele R$ 15 milhões. Nos próximos dias, receberá o processo de grooving, ranhuras destinadas à drenagem da chuva. Ele manterá o mesmo padrão tecnológico, com a abrasividade anterior.



O novo prédio de hospitalidade terá 22 mil metros quadrados, e substituirá o edifício anterior, que tinha 7 mil metros quadrados. O espaço poderá receber cerca 6 mil pessoas no setor. A construção, de três andares, também será a sede administrativa do circuito. Terá 22 metros de altura, a mais alta de Interlagos, e será localizada na curva do Laranjinha.

Para a etapa da temporada '24, a atual hospitalidade terá capacidade reduzida, junto da construção temporária de um centro administrativo, ao lado, para atender o Lollapalooza 2025, em março do próximo ano.

Já os túneis, que terão 360m de comprimento e serão um de ida e outro de volta, ligará do portão G até o hospital interno do autódromo, por baixo da curva Oposta, evitando a passagem de caminhões por dentro da pista do circuito, que podia prejudicar o asfalto de Interlagos.

A obra das novas arquibancadas, que incluem o novo Setor D, atrás do 'S do Senna', uma nova arquibancada no 'Laranjinha' e outro nível no Setor A, só devem começar a construção em 2025. A administração do Autódromo José Carlos Pace planeja que, até 2027, 120 mil pessoas poderão acompanhar a corrida em Interlagos.

