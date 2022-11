Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi anunciou na manhã deste sábado que assinou com a academia da Red Bull para a temporada de 2023 e também será acoplado na função de piloto de desenvolvimento na Alpha Tauri na Fórmula 1.

A informação foi divulgada pela Band e confirmada pelo Motorsport.com. Há alguns meses, enquanto Felipe Drugovich também era sondado pelas equipes da principal categoria do automobilismo, Enzo e Pietro Fittipaldi se reuniram com Helmut Marko o que acabou 'levantando suspeitas' sobre algum possível vínculo do brasileiro com a equipe austríaca.

“É uma grande honra e um passo muito importante em minha carreira entrar na família Red Bull, que é a atual campeã da F1. Estou pronto para realizarmos um trabalho especial juntos. Estou muito grato por esta oportunidade e queria agradecer a Red Bull, Dr Helmut Marko e Christian Horner pela confiança em mim e no meu trabalho”, diz Enzo.

Em 20220, o brasileiro disputa a Fórmula 2 com a equipe Charouz e atualmente é o sexto colocado com 126 pontos, restando apenas uma corrida - em Abu Dhabi - para o fim da temporada. Vale lembrar, que Pietro Fittipaldi também exerce um cargo na F1, o irmão de Enzo atualmente é o piloto reserva e de testes da Haas e briga por uma vaga como titular em 2023 ao lado de Mick Schumacher e Nico Hulkenberg.

